疫情趨緩　漢光實兵演練擬9月13日登場

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為進行戰力保存及戰力再整補，在國道高速公路興建時在全台多處設置戰備道，以供戰時軍機能夠起降、整補掛彈。戰備道通常位處空軍基地附近，讓基地跑道受到破壞，無法降落時，戰機能改降戰備道進行整補、掛彈，再升空迎敵。
國內共有6處可供戰機起降的公路戰備道，包括高速公路桃園中壢段（中壢戰備道）、彰化員林段（彰化戰備道）、台南麻豆段（麻豆戰備道）、台南仁德段（仁德戰備道）、嘉義民雄段（民雄戰備道），以及屏鵝公路佳冬段（佳冬戰備跑道），上述6處戰備道中，中壢戰備道雖於2004年完成戰機起降驗證，但目前已無法供軍機起降。
2011年11月17日，國軍「長青12號」操演原定在佳冬戰備道完成戰機與慢速固定翼機起降與整備，但是由於當天清晨下雨，跑道的水分飽和量過高，空軍擔憂戰機降落會產生水飄，因此取消定翼機起降項目，改為低空掠過的衝場，只有執行陸航的CH-47SD直升機吊掛補給物資等訓練，成為至今唯一還未實施戰機起降驗證的戰備道。
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