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疫情趨緩　漢光實兵演練擬9月13日登場

▲2019年漢光35號演習，幻象2000戰機於戰備道起降。（圖／記者呂炯昌攝）
▲2019年漢光35號演習，幻象2000戰機於戰備道起降。（圖／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

2021-08-02 17:19:41｜2021-08-02 17:20:54

漢光37號演習演練原訂7月登場，但因5月起全國實施三級警戒而延後。軍方人士今（2）日表示，隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，漢光37號實兵演練擬9月13日登場，空軍三型主力戰機降落屏東佳冬戰備道課目，目前規劃按計劃進行。

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漢光37號電腦兵棋推演已在4月舉行，實兵實彈原本預計於7月12日至16日進行，但因新冠肺炎疫情延後至9月。軍方人士表示，由於近期疫情趨緩，目前實兵實彈演習暫定9月13日至17日舉行，但實際狀況仍必須視疫情發展而定，規模、課目將再調整。而空軍F-16、IDF經國號與幻象2000等三型主力戰機降落屏東佳冬戰備道課目，目前仍規劃按計劃進行。

為進行戰力保存及戰力再整補，在國道高速公路興建時在全台多處設置戰備道，以供戰時軍機能夠起降、整補掛彈。戰備道通常位處空軍基地附近，讓基地跑道受到破壞，無法降落時，戰機能改降戰備道進行整補、掛彈，再升空迎敵。

國內共有6處可供戰機起降的公路戰備道，包括高速公路桃園中壢段（中壢戰備道）、彰化員林段（彰化戰備道）、台南麻豆段（麻豆戰備道）、台南仁德段（仁德戰備道）、嘉義民雄段（民雄戰備道），以及屏鵝公路佳冬段（佳冬戰備跑道），上述6處戰備道中，中壢戰備道雖於2004年完成戰機起降驗證，但目前已無法供軍機起降。

2011年11月17日，國軍「長青12號」操演原定在佳冬戰備道完成戰機與慢速固定翼機起降與整備，但是由於當天清晨下雨，跑道的水分飽和量過高，空軍擔憂戰機降落會產生水飄，因此取消定翼機起降項目，改為低空掠過的衝場，只有執行陸航的CH-47SD直升機吊掛補給物資等訓練，成為至今唯一還未實施戰機起降驗證的戰備道。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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