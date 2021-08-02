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《蠟筆小新》新電影924上映　換風間當主角卻出事變白痴

▲風間（左二）和小新為電影共同主角，因故變笨。（圖／東寶MOVIEチャンネル YouTube）
▲風間（左二）和小新為電影共同主角，因故變笨。（圖／東寶MOVIEチャンネル YouTube）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-08-02 18:09:34

日本國民動畫《蠟筆小新》最新電影《蠟筆小新：謎案！天下春日部學院的怪奇事件》，原定4月23日在日本上映，因2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情關係延至7月30日，台灣也確定將於9月24日，中日文同步上映。這次新故事中，是以校園「懸疑」、「推理」為主，主視覺也以「春日部防衛隊」的最新學院風制服，來預告小新與好友將帶來令人印象深刻的全新故事，其中風間因故變成笨蛋，故事發展讓粉絲十分好奇。

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▲《蠟筆小新：謎案！天下春日部學院的怪奇事件》9月在台上映。（圖／木棉花）
▲《蠟筆小新：謎案！天下春日部學院的怪奇事件》9月在台上映。（圖／木棉花）
《蠟筆小新》因童趣又百變的人物與故事，廣受全球觀眾喜愛，每年也都會推出不同主題的電影，繼去年的《蠟筆小新：激戰！塗鴉王國與差不多四勇者》後，今年《蠟筆小新：謎案！天下春日部學院的怪奇事件》則以「懸疑推理」為主題，企圖翻轉觀眾對蠟筆小新的既定印象。

《蠟筆小新：謎案！天下春日部學院的怪奇事件》一樣是由高橋涉執導，更首度在台灣同步推出國語配音與日語原音雙語版本，日文版聲優由仲里依紗、不破醬、巧克力星球等人參與，期待帶給台灣觀眾歡樂的故事。

《蠟筆小新：謎案！天下春日部學院的怪奇事件》講述小新一行人在風間的邀請下，來到超級菁英學校「天下春日部學院」進行為期一週的體驗入學，風間打算拿下好成績並取得入學資格，但小新卻一直扯後腿，兩人大吵一架後，風間生氣跑出宿舍，卻倒臥在崩塌的鐘樓，醒來後的風間直接變成超級大笨蛋，為了解開真相，小新一行人組成「春日部偵探社」找尋答案。

▲風間在新故事中，倒臥在崩塌的鐘樓，醒來後變笨。（圖／東寶MOVIEチャンネル
▲風間在新故事中，倒臥在崩塌的鐘樓，醒來後變笨。（圖／東寶MOVIEチャンネル YouTube）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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