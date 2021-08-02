《蠟筆小新》新電影924上映　換風間當主角卻出事變白痴

我是廣告 請繼續往下閱讀
《蠟筆小新》因童趣又百變的人物與故事，廣受全球觀眾喜愛，每年也都會推出不同主題的電影，繼去年的《蠟筆小新：激戰！塗鴉王國與差不多四勇者》後，今年《蠟筆小新：謎案！天下春日部學院的怪奇事件》則以「懸疑推理」為主題，企圖翻轉觀眾對蠟筆小新的既定印象。
《蠟筆小新：謎案！天下春日部學院的怪奇事件》一樣是由高橋涉執導，更首度在台灣同步推出國語配音與日語原音雙語版本，日文版聲優由仲里依紗、不破醬、巧克力星球等人參與，期待帶給台灣觀眾歡樂的故事。
《蠟筆小新：謎案！天下春日部學院的怪奇事件》講述小新一行人在風間的邀請下，來到超級菁英學校「天下春日部學院」進行為期一週的體驗入學，風間打算拿下好成績並取得入學資格，但小新卻一直扯後腿，兩人大吵一架後，風間生氣跑出宿舍，卻倒臥在崩塌的鐘樓，醒來後的風間直接變成超級大笨蛋，為了解開真相，小新一行人組成「春日部偵探社」找尋答案。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。