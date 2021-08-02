野球名人房／東哥奧運初體驗 「巧遇」美國男籃夢幻隊！
「奧運」絕對是大家最近熱烈討論的話題！只要有中華隊的賽事，全台灣人民都會團結一心為中華隊加油，再加上本屆東京奧運台灣選手表現相當亮眼，因此各個社群網站時常被奧運動態洗版，關注奧運賽事變成一種「潮流」。這一集的《野球名人房》當然也一起瘋奧運，主持人曲曲要和本節目的「當家台柱」東哥黃忠義來聊聊奧運的相關話題。
運動中心/綜合報導
2021-08-02 19:47:20
可能還有球迷記得，黃忠義曾在1992年參與巴塞隆納奧運，中華隊一舉拿下該屆棒球項目的銀牌。東哥表示：「這是棒球轉為奧運正式項目的第一屆，前面都只是表演性質，所以這面獎牌對我來說意義重大」。另外他也補充：「打奧運要經過層層關卡，我們從奧運前幾年開始組成奧運培訓隊，一開始出去比賽都被提前結束，到後來慢慢可以打滿九局，最後可以贏球拿到前進奧運的資格，真的很不容易」。
1992巴塞隆納奧運除了是棒球轉為奧運正式項目的第一屆，也是美國男籃派出NBA球星出征奧運的第一屆。同樣身為奧運參賽選手，東哥在選手村就有很多「巧遇」這些世界著名球星的機會。他回憶：「當年有很多世界上的運動好手齊聚一堂，我有看到中國隊的姚明和美國夢幻隊魔術強森，美中不足就是沒有看到Michael Jordan，他可能跑去吃其他國家的美食了」。
回到棒球比賽，當年中華隊一路過關斬將，殺進金牌戰。中華隊冠軍戰的對手是「紅色閃電」古巴隊，那個時候的古巴隊有多強？黃忠義認為：我們好像不是碰到古巴隊，我們是碰到猛獸隊，他們真的好可怕」。東哥會用「猛獸」來形容古巴，就可以知道當時的古巴隊有多可怕。
參與奧運對運動員來說是一個非常重要的里程碑，打完奧運後，東哥就加入中華職棒俊國熊隊。究竟見識過奧運的殿堂，對黃忠義的職棒生涯有什麼影響呢？8/2（一）晚間十點，鎖定《野球名人房》，一起來聽東哥講故事！（編輯：吳忠育）