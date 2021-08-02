戴資穎奧運金牌戰創收視歷史 775萬人守住電視集氣
羽球天后「小戴」戴資穎球技過人，吸睛指數也爆表，昨（1日）戴資穎東京奧運羽球女子單打金牌戰登場，對決大陸好手陳雨菲奪銀，東森、公視收視告捷，全台超過775萬人緊盯轉播，為戴資穎集氣加油。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-08-02 21:41:17｜2021-08-02 21:41:26
東森轉播戴資穎金牌戰，4歲以上平均收視高達17.13，創下台灣有線電視頻道節目收視率第一，超越緯來體育台2013年轉播世界棒球經典賽台日大戰的15.47，收視最高點達到18.20，總收視人口達到551.8萬人，占全台人口比25.2%，每4個台灣人就有1人，守住電視為小戴加油。另外公視播出戴資穎金牌戰，收視達10.26，吸引全台灣逾224萬人觀戰。
而東森上周末轉播羽球男雙、體操鞍馬、羽球女單3場賽事，刷新國內電視台有史以來轉播奧運比賽收視率紀錄，7月31日晚間「麟洋配」李洋、王齊麟羽球男雙奪金，4歲以上平均收視高達10.95，總收視人口達到313.8萬人，最高點收視達到12.67。8月1日「鞍馬王子」李智凱完美落地勇奪體操銀牌，4歲以上平均收視高達8.69，總收視人口達到292.9萬人，最高點落在頒獎典禮，收視達到9.94。