我是廣告 請繼續往下閱讀
布萊頓·霍夫莊園於２０２０年剛開始營運，它是知名的都鐸王朝民宿底下新開立的分館，同樣位在花蓮鹽寮村海景第一排，走路不到五分鐘就能抵達遠雄海洋公園。營區內分為別墅房型以及露營車區域，而露營車現有３種選擇，包含極光Ａ／Ｂ款露營車、銀河露營車，車內共有雙人床以及上下舖，大約都能容納３～４人，適合親子、朋友一同入住。
銀灰色與黑色交錯的露營車以及周遭花叢草地打造出的小小花園，讓整個營區看起來充滿歐美氛圍，但走進露營車，卻又像是日系飯店般的精緻細膩，從電視冰箱、乾濕分離淋浴間、免治馬桶到沙發及流理臺，飯店裡該有的設備在這小小空間裡一應俱全，最棒的還有極光系列車內的玻璃車窗，讓旅客在車內便能欣賞到浪漫星空。
布萊頓·霍夫莊園
電話：03 867 1212
地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村福德157號
粉絲頁：https://www.facebook.com/brightonhovemanor
＃在水一方湖畔小屋
同為露營車營區，但在水一方的風景則是鯉魚潭邊的湖光山色，跟大多緊鄰太平洋的花蓮露營地相比，這裡更增添了一分清幽的氣氛，晚上湖邊亮起整排燈光也很浪漫。
潔白的露營車身內有著可愛又溫馨的黃褐色小木屋設計，清晨陽光灑進車內，眼前就是一片波光粼粼的美麗湖景，聽說天氣好的時候真有一瞬間會讓人以為自己身處日本河口湖邊呢，當然來到鯉魚潭邊也別錯過附近的自行車道、鯉魚山景觀步道等景點，輕鬆就能安排愜意又舒適的假日行程。另外，在水一方湖畔小屋是寵物友善的營區，帶毛小孩一同入住也不需要額外收費喔！
在水一方湖畔小屋
電話：0979369876
地址：花蓮縣壽豐鄉池南路一段27-1號
粉絲頁：在水一方湖畔小屋
＃踏浪星辰露營
花蓮市區附近竟然也能露營？距離花蓮車站車程僅約15分鐘左右，位在熱門景點七星潭旁邊，有一處充滿異國風情的露營地「踏浪星辰」，這裡共有3款蒙古包帳篷與2款露營車房型，布置與設計都非常有質感也很可愛，園區大小比較類似於民宿型的規模，跟一般的露營地相比稍微小了一點，但是應有的舒適床組和衛浴設備都很齊全，營地也有提供BBQ烤肉代訂的服務。
入住價位以四人房平均下來不到1000元來說，算是CP值相當高，優點是距離市區近，鄰近七星潭海景還是個觀星的好地點，但提醒大家因為位置在較低海拔，夏天入住會比較悶熱喔。
地址：花蓮縣新城鄉七星街41巷11號
看更多>>花蓮海景露營秘境大公開！「珠寶盒帳篷」超豪華海島風 蒙古包帳篷好吸睛
＃花蓮鹽寮民宿懶人宿營
花蓮鹽寮這一帶因為正對太平洋海景而有許多民宿飯店，其中花蓮鹽寮民宿位在坡地上風景視野一望無際，翠綠草地和樹林邊有吊床和躺椅，特別適合想在大自然裡放空的人，鹽寮民宿最有特色的帳棚是非洲狩獵帳，帳棚空間更大更寬敞，除了兩組雙人床可入住２－４人外還有小沙發和藤椅，而且這裡寵物友善，連毛小孩都歡迎一同入住帳棚內。
地址： 花蓮縣壽豐鄉57號
＃崇德瑩農場
2020年開幕即爆紅的花蓮秀林新景點「崇德瑩農場」，因為腹地超級廣闊，同時擁有一望無際的草原和太平洋景色，壯闊的美景被許多人稱做台版紐西蘭，農場內提供豐富的休閒活動，包含露營車入住、獨木舟/飛行傘/沙灘車體驗、咖啡下午茶，還有一區可愛動物可以餵食，非常適合全家大小一起來個偽出國渡假之旅唷。
地址：花蓮縣秀林鄉崇德村下台地立霧溪旁
看更多>>【花蓮】台版紐西蘭 海景露營秘境再+1！飛行傘&餵白馬超療癒
＃高山鷹谷露營區
有山又有海，親近大自然的雙重饗宴就在高山鷹谷露營區，位在海拔近400公尺的半山腰上，可以享受山林裡的綠意，又能眺望到無邊際的太平洋，因為高度夠高更能欣賞到海天一線的壯麗。營區主人非常熱情和好客，剛開始露營的新手們可以放心租借當地的帳篷，也會有專人仔細教學，雖然位置離市區較遠但也同樣能預定BBQ餐點和原住民特殊風味餐，另外還設有砂石遊戲區、划船戲水小水池、釣魚池等等，大人小孩都能在這裡玩的不亦樂乎呢～
地址：花蓮縣花蓮市花蓮縣豐濱鄉磯崎村高山29之5號
＃風七十營地
海景第一排！帳篷前僅有一道木柵欄圍住，毫無建築遮蔽物阻擋的絕佳視野，雖然不是懶人奢華露營系的風格，也沒有太多額外的休閒設施或設備，但這裡的營地非常寬廣，環境也維持的很乾淨，位置在鹽寮村最北方，附近幾乎沒有其他住宅和店家，推薦給喜歡露營的朋友們，帶上自己的帳篷就能體會遠離塵囂的美好，來到花蓮風七十營地絕對會對這片無敵海景和日出深深著迷。
地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村大橋36-9號
原文出處 : ReadyGo 2021花蓮懶人露營推薦！看星空聽海浪入睡
本網站內容未經允許，不得轉載。 若有文章授權需求或合作請寄信至marketing@travelmap.com.tw