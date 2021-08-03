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和郭婞淳、戴資穎、林昀儒一起學「心理技能」　挑戰極限

和郭婞淳、戴資穎、林昀儒一起學「心理技能」　挑戰極限
和郭婞淳、戴資穎、林昀儒一起學「心理技能」　挑戰極限

健康醫療網

2021-08-03 08:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】看到奧運健兒在場上的表現，真心以他們為榮，比賽時可以鎮定、自信、專業展現苦練多年的成果，真的很不簡單。上場競賽時，為了追求最佳表現，需要強化的「心理技能」包括，成績落後時保持鎮定，不管什麼狀況下都對自己有信心，面對壓力時，懂得運用有效的方法，釋放身心壓力。遇到瓶頸或挫折，不會自我打擊，也不會退縮卻步，對內可以自我增能，對外也能尋求資源協助。

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這次奧運比賽過程中，看好度、表現度與討論度都很高的林昀儒，很值得我們跟他一起學習「心理技能」，「心理技能」的終極目標，是鍛鍊「自我調整」的能力，不僅做好自我管理，也幫助自己達成短期目標與長期目標。

對運動員來說，設定長期目標的功能，是為了避免因短期目標沒有達成而感到灰心喪志。優秀的運動員不會因為輸或贏而評價自己，他們會設定長期目標，評估自己的表現，重視比賽的品質，看到自己的進步。

「心理技能」良好的運動員知道如何做好「心理能量管理」減少身心耗損。 

大多數的運動員在一般狀況，或是低度壓力的競賽裡，「心理技能」都可以從容應對，可是在高度壓力的奧運比賽情境中，表現往往會不如預期。

這個時候可以檢查心理能量」流動的方向，如果心理能量流動到焦慮不安，害怕比賽結果輸掉，那就沒有能量流動到專注比賽。如果心理能量流動到自責懊惱，就很容易因為過度練習而受傷。

倘若運動員的心理能量流動到不甘心的負向情緒，靠著不平的情緒驅動自己贏得比賽，也可能會造成心理能量的耗損，心理能量耗損往往不會在當下立即顯現，而會慢慢失去動能。

轉換焦慮性想法減少心理能量」耗損

要避免心理能量的耗損，可以轉換焦慮性思考，諮商過程中，我很常幫當事人確認是否有下面這些焦慮性想法？

►自己是否有認同的需求，總是擔心別人怎麼看待自己？

►大部分時候都活在未來，每件事情都做最壞的打算與預期？

►會誇大負面的事情，經常會感受到焦慮的情緒？

►抱持完美主義，任何一點小錯誤都代表徹底失敗？

►擁有固執的想法，會堅持某些想法，不肯做任何調整？

以上「是」越多就代表越容易陷入焦慮性想法中，不自覺耗損心理能量。帶領當事人降低焦慮的過程中，我發現有一個方法用來轉化焦慮性想法效果很好，就是詢問當事人，如果有認識的人跟自己有同樣的狀況，會如何給對方建議？幾乎每個人都能馬上想到答案，奇妙的是，當自己身陷其中時，就無法調整想法。跳出來，從別人的角度思考，就能帶領自己從焦慮性想法中脫困。

做好「心理能量管理」，既可讓運動員的潛能做最大發揮，同時還能擁有身心舒暢、心情愉快、精神飽滿的能量，自然獲得好成績。

 （文章提供／林萃芬 專業諮商心理師）



資料來源：健康醫療網 和郭婞淳、戴資穎、林昀儒一起學「心理技能」　挑戰極限

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