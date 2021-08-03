「台式早餐」突破50元大關？網友揪出隱藏關鍵：其實合理

早餐是一天當中最重要的一餐，台灣美食享譽國際，除了晚間夜市文化之外，早上的早餐店選擇也非常多元，不過早餐的價錢南北兩地差很大，因為物價上漲的關係，在北部有些早餐會比南部貴上20元不等。近日有網友在網路論壇上討論「台式早餐破50元合理嗎」？沒想到就有網友點出了隱藏關鍵，直言「其實很合理」，引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀

這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「

現在台式早餐破50了！

」的文章表示，他只帶了50元到台式早餐店買早餐，原PO也點了他想吃的食物，更隨文附上圖片，從照片中可以看到，原PO買了一份蛋餅、一份小熱狗、一份蘿蔔糕跟一杯飲料，沒想到結帳的時候老闆跟他說是60元，這樣的價格讓原PO不敢置信，最後甚至只能跟老闆賒帳10元來解決這個尷尬的局面。

▲原PO買了一份蛋餅、一份小熱狗、一份蘿蔔糕跟一杯飲料，沒想到結帳的時候老闆跟他說是60元，這樣的價格讓原PO不敢置信。（圖／翻攝自網路論壇《PTT》）

這篇貼文一出引發網友討論，紛紛留言表示「合理啊！」、「我都吃100多，60元算便宜了」、「大部分都是這個價錢」、「60塊能買到這些也很便宜了」，更有網友點出若台式早餐想吃到低於50元的關鍵在於「鄉下非連鎖」才有機會，「鄉下只有非連鎖才有機會50」，也有網友建議怎麼吃不會超過50元，「你只買蛋餅加中紅茶就不會破50啊」、「我兩片全聯鮮奶吐司10元、1顆蛋4元、1條黃瓜、抹醬一勺3元、半顆紅心拔15、奶粉4瓢10元，全成本低於40」，「還買什麼早餐？去買冷凍包子還是奶粉、餅乾比較實在，而且又不會太貴」。（實習編輯：歐雅如）