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中國新增61例本土確診　江蘇仍屬大宗占45例

▲中國官方今天通報，新增90例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，本土61例個案中，本輪疫情來源的江蘇占了45例。圖為南京25日對全市展開第2次核酸檢測。（圖／翻攝自中新網）
▲中國官方今天通報，新增90例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，本土61例個案中，本輪疫情來源的江蘇占了45例。圖為南京25日對全市展開第2次核酸檢測。（圖／翻攝自中新網）

中央社

2021-08-03 10:38:50

（中央社台北3日電）中國官方今天通報，新增90例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，本土61例個案中，本輪疫情來源的江蘇占了45例。

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據中國國家衛生健康委員會官網，2日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例90例，其中境外移入29例（雲南8例，廣東6例，天津3例，上海3例，四川3例，江蘇2例，陜西2例，福建1例，山東1例），本土病例61例（江蘇45例，湖南6例，湖北3例，河南2例，雲南2例，北京1例，上海1例，福建1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

截至2日，中國大陸現有確診1157例，累計治癒出院8萬7400例，累計死亡4636例，累計報告確診9萬3193例，無現有疑似病例。累計追蹤到密切接觸者110萬2493人，尚在醫學觀察的密切接觸者3萬1783人。

港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬1990例，其中212人病歿；澳門特區累計確診59例，其中54例已治癒出院。

江蘇南京祿口機場上月20日傳出本土疫情後，短短10多天已擴及15省市、至少300人確診，皆為Delta病毒所致。對此，北京市日前召開疫情防控工作領導小組會議，強調提升進京管控等級。

另據澎湃新聞，上海浦東國際機場昨晚組織所有相關人員進行集體核酸檢測，並對相關區域展開消毒。（編輯：周慧盈/翟思嘉）1100803

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