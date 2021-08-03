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「國產疫苗審核公開透明！」綠委：批評者沒衛生又沒讀書

▲針對外界質疑高端疫苗EUA審核過程欠缺透明，民進黨立委鄭運鵬反擊稱批評者「沒衛生又沒讀書」。(資料照／記者呂炯昌攝)
▲針對外界質疑高端疫苗EUA審核過程欠缺透明，民進黨立委鄭運鵬反擊稱批評者「沒衛生又沒讀書」。(資料照／記者呂炯昌攝)

記者呂炯昌／台北報導

2021-08-03 11:15:16

衛福部食藥署日前宣布高端疫苗已經完成封緘，將在月底開放民眾施打，台北市長柯文哲昨日說，「已經氣到不想講話！」對此，民進黨立委鄭運鵬今（3）日表示，質疑國產疫苗者是「不衛生又不讀書！」民進黨立委還強調國產疫苗審核過程一切公開透明。

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民進黨立院黨團今日舉行「國產疫苗百萬國人登記，勿再政治抹黑！」民進黨立法院黨團書記長羅致政表示，將近100萬民眾上網登記打國產疫苗，表示國人對國產疫苗有信心，呼籲政治口水與抹黑應該適可而止。羅致政強調，昨天疫苗審核會議記綠在去識別化後公布，證明疫苗審核一切公開透明。

針對國民黨對高端EUA提出法律手段、柯文哲質疑封緘「已經氣到不想講話！」鄭運鵬表示，這些質疑都是「不衛生又兼不讀書」的離譜地步，台灣對於新冠肺炎防治做得很好，但是全世界也沒前例可以參考，柯文哲自己也在記者會上說過。國際上許多主流疫苗都是一邊審查、一邊生產，我們打的莫德納與BNT疫苗也都是這種模式。莫德納疫苗美國完成EUA後，3天就可以配送。

鄭運鵬表示，衛福部7月18日完成高端疫苗EUA後幾週才能施打，這點台灣還比較晚。鄭運鵬強調，政府審核國產疫苗嚴格審查、絕對沒有放水，他還批評國民黨與柯文哲不用功，別再黑國產疫苗。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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