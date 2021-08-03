「夢見吳亦凡」竟帶來好運？她差點中頭獎 網友直呼好扯
威力彩已連續35期未開出頭獎，累積頭獎獎金上看10.2億元，台灣彩券昨（2）晚開出第110000061期威力彩，第一區中獎號碼為10、11、23、25、30、37，第二區中獎號碼為05。但近日卻有網友在網路上分享自己因為「夢見吳亦凡」而差點中了頭獎的過程，誇張的夢境讓網友們看完後紛紛直呼「真的太扯」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-03 11:21:13｜2021-08-03 11:24:01
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「夢見吳亦凡，讓我中了威力彩差點中頭獎！！」的文章表示，「前幾天夢到跟吳亦凡睡覺，然後我想逃跑，結果他跑來打我，後來我去報警，接著畫面又跳到我看見吳亦凡跟一個亞洲女生和外國女生睡覺，旁邊還放了一個生日蛋糕」，這樣的夢境讓原PO覺得很奇怪，因為她不是吳亦凡的粉絲，卻夢到他，後來原PO也想說沒買過威力彩，於是買買看，便上網查吳亦凡的生日與解夢密碼，對獎時赫然發現差點中頭獎。
原PO分享她買的號碼及解夢分析，「06是吳亦凡的生日『日期』；11是吳亦凡的生日『月份』；25是跟吳亦凡睡覺的『外國』女生；30是吳亦凡的『年紀』，31是因為外國人代表2個數字；37指吳亦凡是『明星』；05只是我在畫06的時候不小心畫成05」。原PO也說第一次買就中4000元，讓她很開心，不過可惜的是差兩碼（10和23），與頭獎擦身而過。
貼文一出，網友留言表示，「好扯喔，如果是我只會覺得很瞎然後笑完就結束了，難怪我會窮」、「笑死，真的是笑死，這操作神！」、「有點猛欸」、「希望他今天也能來夢裡凡（煩）我」，原PO最後也回覆留言表示「如果中10億更扯，我會直接當吳亦凡頭號粉絲，全因他讓我一夜致富。」（實習編輯：歐雅如）
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