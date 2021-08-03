奧運／爆冷！美國東奧田徑首金終於出現　靠鐵餅女將拿下

田徑強權美國在本屆東京奧運首金遲遲沒有出現，也遭致外界質疑，昨天他們終於摘下第一面金牌，而幫國家首開紀錄的則有些意外的是26歲鐵餅女將Valarie Allman。

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在Usain Bolt退役之後，美國一直希望收復失土，拿回短跑幾個項目的金牌，但女子100公尺被牙買加包辦金銀銅，男子100公尺頭號種子Trayvon Bromell則是連決賽都沒進，臉上無光。

另外，他們在男女混合4x400公尺接力被多明尼加絕殺，JuVaughn Harrison連報男子跳高、跳遠兩項目，結果最後連一面獎牌都難得。也讓美國田徑至今還沒有金牌的誕生。

不過就在大家慢慢把目光放在男子200公尺的幾位選手身上時，美國東奧田徑首金卻悄悄出現。昨天Allman在第一擲丟出了68公尺98的距離，再加上突然的大雨導致其他選手在後續成績不理想，最終就以這個成績驚奇奪冠。

Allman在之前並沒有特別被看好，兩屆世錦賽的成績最好是第7名，不算是第一級的頂尖選手；但她今年突然爆發，甚至丟出過70公尺的成績，結果最終在奧運會上丟出了好成績，有點小爆冷的摘金。