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隔離病房精神壓力大　醫護暖心助攻緩解

隔離病房精神壓力大　醫護暖心助攻緩解
隔離病房精神壓力大　醫護暖心助攻緩解

健康醫療網

2021-08-03 11:31:01

【健康醫療網／編輯部整理】彰化基督教醫院體系收治百多位確診病患，隔離期間除了有身心科醫師接受照會，以電話方式評估個案精神狀況，還有院牧關懷師電話問候關心，病房護理站甚至透過廣播方式，讓情緒沮喪的隔離病人，打起精神來作運動、唱詩歌；多管齊下使隔離期間病人感受溫暖關懷。

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牧師的電話關懷　專責病房唱詩歌舒緩情緒

彰基院長暨臺灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長陳穆寬教授表示，負壓隔離病房的病人不但要和新冠肺炎病毒對抗，身心更是受到很大的煎熬，而且要忍受相當大的恐懼跟孤單。相當感謝精神科、院牧部、社工及醫護等團隊，讓很多病人面對疾病的痛苦，造成失眠、焦慮、甚至是無法進食的情況，都能夠一一克服，得到身心靈全方位全人的照顧。

去標籤、汙名化  健全心理素質

彰基精神科醫師黃斯聖表示，大家都希望自己在疫情中能夠安全且不被感染，有時候彼此之間就會有許多的防衛心，不能夠說這種小心和防衛心不好，假設要讓新冠肺炎疫情能夠更好地控制的時候，反而要「去標籤化」跟「去污名化」；如此一來，這些可能的接觸者、可能得到COVID-19的病人，才能夠從家裡走出社會，才能夠從家裡走到社區的篩檢站來接受篩檢，然後能夠得到妥善的治療。

緩解心理壓力　5字訣撫慰焦慮不安

另外，病人家屬其實也面臨到心理的衝擊，黃斯聖醫師指出，包括會擔心自己是否也染疫、必須自主健康管理，或是居家隔離。一般民眾要如何做心理上的調適，許多相關單位，包括政府、台灣精神醫學會及台灣憂鬱症防治協會等都提到「安、靜、能、繫、望」口訣，在疫情之下做為緩解心理壓力的五個原則。



資料來源：健康醫療網 隔離病房精神壓力大　醫護暖心助攻緩解

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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