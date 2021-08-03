影／江改革不力？朱立倫：若這一年大家滿意我也不必出來

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朱立倫昨日先在臉書發表參選宣言，今日則召開記者會正式宣布參選。
面對外界質疑，為何去年黨魁補選不出面承擔，現在才宣布要參選黨魁？朱立倫說，去年他希望不同世代有機會承擔這個工作，當江啟臣當選他非常高興，希望新生代好好的做、好好的改革國民黨，但是這一年半，他必須要說，很多支持者、黨員都希望國民黨更強、更好、改變現狀，更重要的是，未來要贏得2022年選舉，因此面對這樣的困境他必須站出來，讓國民黨更好。
由於黨主席江啟臣在同一時間也在黨中央召開記者會，讓外界認為有互別苗頭意味，朱立倫說，國民黨只有大家一起努力越來越好，他是要團結國民黨，相信以他過去地方、中央經驗，可以團結打贏2022年、2024年選戰。
媒體提問，外傳挺江派打算推新北市長侯友宜出來參選2024年，就是要「卡朱」，朱立倫說，侯友宜是最優秀、最具聲望的市長，是他的夥伴，希望侯的民調越高越好；國民黨本身要成為候選人資產，不要成為負債，朱立倫願意當大家的助力。
至於未來若當選黨魁如何解讀九二共識？朱立倫說，今天正好是一邊一國24週年，他很感概民進黨騙了台灣20年，連未來奧運正名都不敢做，只不過想用台獨欺騙選民，國民黨才是兩岸穩定的力量；他認為，過去國民黨的黨綱、黨章基礎要延續，但更要求同尊異、相互尊重。