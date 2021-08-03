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影／江改革不力？朱立倫：若這一年大家滿意我也不必出來

▲前國民黨主席朱立倫宣布參選黨魁，他說，如果這一年半來大家滿意，他也不必出來選。（圖／記者葉政勳攝,2021.8.3）
▲前國民黨主席朱立倫宣布參選黨魁，他說，如果這一年半來大家滿意，他也不必出來選。（圖／記者葉政勳攝,2021.8.3）

記者余祥／台北報導

2021-08-03 11:34:54｜2021-08-03 12:02:09

 

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前國民黨主席朱立倫宣布參選黨主席，挑戰現任黨主席江啟臣。但面對外界質疑，為何去年黨主席補選時不出來承擔？朱立倫說，去年他希望不同世代有機會承擔這個工作，當江啟臣當選時他非常高興，但「如果這一年多大家都很滿意，我也不必出來。」

朱立倫昨日先在臉書發表參選宣言，今日則召開記者會正式宣布參選。

面對外界質疑，為何去年黨魁補選不出面承擔，現在才宣布要參選黨魁？朱立倫說，去年他希望不同世代有機會承擔這個工作，當江啟臣當選他非常高興，希望新生代好好的做、好好的改革國民黨，但是這一年半，他必須要說，很多支持者、黨員都希望國民黨更強、更好、改變現狀，更重要的是，未來要贏得2022年選舉，因此面對這樣的困境他必須站出來，讓國民黨更好。

由於黨主席江啟臣在同一時間也在黨中央召開記者會，讓外界認為有互別苗頭意味，朱立倫說，國民黨只有大家一起努力越來越好，他是要團結國民黨，相信以他過去地方、中央經驗，可以團結打贏2022年、2024年選戰。

媒體提問，外傳挺江派打算推新北市長侯友宜出來參選2024年，就是要「卡朱」，朱立倫說，侯友宜是最優秀、最具聲望的市長，是他的夥伴，希望侯的民調越高越好；國民黨本身要成為候選人資產，不要成為負債，朱立倫願意當大家的助力。

至於未來若當選黨魁如何解讀九二共識？朱立倫說，今天正好是一邊一國24週年，他很感概民進黨騙了台灣20年，連未來奧運正名都不敢做，只不過想用台獨欺騙選民，國民黨才是兩岸穩定的力量；他認為，過去國民黨的黨綱、黨章基礎要延續，但更要求同尊異、相互尊重。




 

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