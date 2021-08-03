再批外媒搞雙標 中駐外使館發文po出「殘酷對比照」
中國選手侯志慧24日奪得東奧女子舉重49公斤級金牌，當時外媒《路透社》選用的照片引發中方不滿，遭痛批是故意醜化中國選手。中國駐斯里蘭卡大使館本月1日再度於官方推特上發文，還po出幾張《路透社》在報導中西方選手時，所使用的照片做對比，怒批西方媒體搞「雙標」。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-08-03 11:43:47｜2021-08-03 12:36:01
中國駐斯里蘭卡大使館在英文推文中表示，要為運動員的不屈不撓鼓掌，並要「對種族主義與偏見說不」，文中還附了4張《路透社》報導的截圖，包括中國鉛球選手鞏立姣、桌球選手陳夢以及舉重選手侯志慧的照片，從臉部表情看來，確實與報導美國、澳洲選手時使用的燦笑照片，在觀感上有著不小的落差。
中國駐斯里蘭卡大使館還在文中打下：「2020東京奧運進行到第二週，尊重奧運精神。那些辯稱『西方媒體公正』和批評『中國戰狼』的人，現在在哪呢？」並於文末加上「雙重標準」的話題標籤。
中國官媒《環球網》也在同天的文章中控訴，外媒在報導幾位外國運動員參賽新聞時，選取的基本都是他們面露微笑、感動落淚等時刻的畫面，運動員們的表情都很自然。而在報鞏立姣、陳夢和侯志慧奧運奪金時，所選取的配圖都是他們「用力過猛」的瞬間，顯得有些突兀。
《環球網》也指控，西方媒體在照片上動小心思不是第一次了。今年5月英國廣播公司(BBC)報導紐西蘭不願與其他五眼聯盟的成員一起批評北京時，也被選了一張披頭散髮的照片，與澳洲總理莫里森志得意滿、胸有成竹的樣子就是不一樣。