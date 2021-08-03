再批外媒搞雙標　中駐外使館發文po出「殘酷對比照」

中國選手侯志慧24日奪得東奧女子舉重49公斤級金牌，當時外媒《路透社》選用的照片引發中方不滿，遭痛批是故意醜化中國選手。

中國駐斯里蘭卡大使館本月1日再度於官方推特上發文，還po出幾張

《路透社》在報導中西方選手時，所使用的照片做對比，

怒批西方媒體搞「雙標」。

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中國駐斯里蘭卡大使館在英文推文中表示，要為運動員的不屈不撓鼓掌，並要「對種族主義與偏見說不」，文中還附了4張《路透社》報導的截圖，包括中國鉛球選手鞏立姣、桌球選手陳夢以及舉重選手侯志慧的照片，從臉部表情看來，確實與報導美國、澳洲選手時使用的燦笑照片，在觀感上有著不小的落差。

中國駐斯里蘭卡大使館還在文中打下

：「2020東京奧運進行到第二週，尊重奧運精神。那些辯稱『西方媒體公正』和批評『中國戰狼』的人，現在在哪呢？」並於文末加上「雙重標準」的話題標籤。

▲外媒《路透社》被中國駐外使館指控，在有關東京奧運會中外運動員奪金的報導上，截圖有「雙重標準」。（圖／翻攝自推特）

澳洲總理莫里森志得意滿、胸有成竹的樣子就是不一樣。