別讓近視影響日常生活　醫生推控制近視新法寶

「唉啊，年紀這麼小就開始戴眼鏡啦！」、「叫你坐遠一點看電視，你看近視了吧」，在日常生活中，我們經常會聽到類似這樣的話語。沒錯，根據教育部統計，全台小學生近視人數已高達50萬人，今年5月中疫情爆發後，學校幾乎同時間改為居家學習、線上課程，小朋友接觸電腦螢幕的時間又更長了，暑假期間，父母親各自忙於工作，家中小孩使用電腦、平板頻率更高，幾乎已成為生活中不可或缺的用品，因此醫師呼籲「兒童近視一定要及早預防。」





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知名兒科醫師王韋力每半年都會為家中小孩進行眼睛定期檢查，1年多前診斷出小孩近視，初期先使用健保給付的「長效型散瞳劑」，但好景不常，漸漸的發現小孩開始「畏光」，因為長效散瞳劑長時間讓瞳孔放大造成光線進入眼睛過多，只要光線較強的地方，眼睛開始不舒服，白天戶外活動開始戴上墨鏡防止強光，但有時同學們異樣的眼光也造成了心理上的負擔，不僅如此，半年前視力檢查，又發現視力又開始惡化，只好再選擇更好的解決方案。





王韋力醫師原本考慮「角膜塑型片」，但自己平常在兒科門診就常跟家長聊到角膜塑型片使用上一些狀況。第一，角膜塑型片屬硬式隱形眼鏡，需在睡前戴上，利用晚上睡眠時間將角膜壓平，但戴上後異物感相當明顯，小朋友容易有排斥感；第二是清潔不確實容易造成眼睛過敏和角膜炎； 第三就是角膜塑型片近視度數會隨眼睛的長時間使用而慢慢又回來，學生課後經常有才藝班、補習班，這時又恢復原本近視度數實在不太方便。經過再三考量後，決定還是尋找其他的解決方案。





與眼科醫師討論後，決定使用一款在歐美國家已經行之有年，而台灣才剛引進的「學童近視控制專用日拋」，這是一款軟式鏡片，優點是白天可以戴，價格也相較親民。王韋力醫師表示，這款隱形眼鏡的優勢是讓眼睛中央聚焦，可以很清楚看到眼前的東西，眼球週邊呈現離焦，可以減緩眼軸拉長的速度，可讓眼睛舒服的看任何東西。目前使用約三個月的時間相當滿意，不僅不會有畏光的問題，戶外運動也可以正常的進行，沒有不舒服的感覺；另外小朋友戴軟式鏡片的恐懼程度也會小於硬式鏡片，小朋友學習力強很快就能上手，現在只需要5秒就能戴上隱形眼鏡，節省了不少時間。





▲王韋力醫師的小孩已經習慣配戴隱形眼鏡。（圖／王韋力醫師提供）