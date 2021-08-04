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別讓近視影響日常生活　醫生推控制近視新法寶

▲王韋力醫師為小孩尋找解決近視的好方法。（圖／王韋力醫師提供）
▲王韋力醫師為小孩尋找解決近視的好方法。（圖／王韋力醫師提供）

生活中心/綜合報導

2021-08-04 10:00:00

「唉啊，年紀這麼小就開始戴眼鏡啦！」、「叫你坐遠一點看電視，你看近視了吧」，在日常生活中，我們經常會聽到類似這樣的話語。沒錯，根據教育部統計，全台小學生近視人數已高達50萬人，今年5月中疫情爆發後，學校幾乎同時間改為居家學習、線上課程，小朋友接觸電腦螢幕的時間又更長了，暑假期間，父母親各自忙於工作，家中小孩使用電腦、平板頻率更高，幾乎已成為生活中不可或缺的用品，因此醫師呼籲「兒童近視一定要及早預防。」

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知名兒科醫師王韋力每半年都會為家中小孩進行眼睛定期檢查，1年多前診斷出小孩近視，初期先使用健保給付的「長效型散瞳劑」，但好景不常，漸漸的發現小孩開始「畏光」，因為長效散瞳劑長時間讓瞳孔放大造成光線進入眼睛過多，只要光線較強的地方，眼睛開始不舒服，白天戶外活動開始戴上墨鏡防止強光，但有時同學們異樣的眼光也造成了心理上的負擔，不僅如此，半年前視力檢查，又發現視力又開始惡化，只好再選擇更好的解決方案。

王韋力醫師原本考慮「角膜塑型片」，但自己平常在兒科門診就常跟家長聊到角膜塑型片使用上一些狀況。第一，角膜塑型片屬硬式隱形眼鏡，需在睡前戴上，利用晚上睡眠時間將角膜壓平，但戴上後異物感相當明顯，小朋友容易有排斥感；第二是清潔不確實容易造成眼睛過敏和角膜炎； 第三就是角膜塑型片近視度數會隨眼睛的長時間使用而慢慢又回來，學生課後經常有才藝班、補習班，這時又恢復原本近視度數實在不太方便。經過再三考量後，決定還是尋找其他的解決方案。

與眼科醫師討論後，決定使用一款在歐美國家已經行之有年，而台灣才剛引進的「學童近視控制專用日拋」，這是一款軟式鏡片，優點是白天可以戴，價格也相較親民。王韋力醫師表示，這款隱形眼鏡的優勢是讓眼睛中央聚焦，可以很清楚看到眼前的東西，眼球週邊呈現離焦，可以減緩眼軸拉長的速度，可讓眼睛舒服的看任何東西。目前使用約三個月的時間相當滿意，不僅不會有畏光的問題，戶外運動也可以正常的進行，沒有不舒服的感覺；另外小朋友戴軟式鏡片的恐懼程度也會小於硬式鏡片，小朋友學習力強很快就能上手，現在只需要5秒就能戴上隱形眼鏡，節省了不少時間。

▲王韋力醫師的小孩已經習慣配戴隱形眼鏡。（圖／王韋力醫師提供）
▲王韋力醫師的小孩已經習慣配戴隱形眼鏡。（圖／王韋力醫師提供）
近期因為「眼睛不舒服，以為眼睛過敏」前來求診有日漸增加的趨勢，王韋力也發現，當家長發現小孩開始不斷的「眨眼次數頻繁、經常揉眼、瞇瞇眼」等狀況前來就醫，有很多小朋友都已經有「疑似近視」的情況，他會儘快安排給眼科醫師進一步處置；若是不小心發生近視，除了孩童平常看任何人事物都不太方便，長期下來容易造成孩童心理上及生長過程的不方便，除了容易影響學習的專心度，戶外運動也因為看不清楚而表現欠佳；矯正期間孩童會產生畏光，平常就必須配戴墨鏡，在同儕之中容易產生自卑心態，社交也會受到障礙；若沒有矯正好，也容易有坐姿不良、歪頭、瞇瞇眼等後遺症。

▲眼睛是靈魂之窗，王韋力醫師呼籲家長每半年一定要帶小孩進行定期檢查。（圖／王韋力醫師提供）
▲眼睛是靈魂之窗，王韋力醫師呼籲家長每半年一定要帶小孩進行定期檢查。（圖／王韋力醫師提供）
雖然戴眼鏡看起來很斯文，但總還是有不方便的地方，王韋力醫師呼籲家長們一定要注意孩童使用3C產品的時間，並鼓勵2歲以下盡量避免長時間使用3C，能不碰就不碰；孩童看任何3C產品一定要距離至少35公分以上，使用半小時至少休息10分鐘，看看遠方、看綠色植物，每天戶外活動要夠，讓眼睛看遠方，對眼睛幫助很大，使用3C產品，1天不要超過1小時，且光線要充足，坐姿要正確才能保持距離；飲食要均衡，營養素要足夠，天天5蔬果才是均衡的方式，最重要的就是4歲以上的孩童每半年定期檢查一次，才能夠提早預防近視發生。

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