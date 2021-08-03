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高雄捷運為何少人搭？乘客揭「真實理由」：台南蓋也一樣

▲台北捷運是不少上班族每天上班通勤的重要交通工具，根據資料顯示，2020年整年度，北捷運量6億9千5百多。（示意圖／翻攝自台北捷運臉書）
▲台北捷運是不少上班族每天上班通勤的重要交通工具，根據資料顯示，2020年整年度，北捷運量6億9千5百多。（示意圖／翻攝自台北捷運臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-08-03 13:21:17

台北捷運是不少上班族每天上班通勤的重要交通工具，根據資料顯示，2020年整年度，北捷運量6億9千5百多萬，而在南部地區唯一的高雄捷運，整年度運量僅有5千多萬，以人口數來看，雙北人口約為高雄市兩倍多一點，但兩者運量卻是相差接近14倍。對此，就有網友討論「南部捷運為什麼都沒什麼人要搭？」引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「高雄捷運是2008年通車的， 到現在也通車13年了， 為什麼感覺高雄捷運還是很少人坐？明明捷運很方便，而且也可以遮風避雨，怎麼感覺都沒有什麼人要搭的感覺？」

▲高雄捷運站。（圖／取自Shutterstock)
▲網友不解為何南部的捷運比較少人搭乘，與北部的狀況有所差距。（圖／取自Shutterstock)
貼文一出，網友紛紛回應「站點沒有台北這麼密集，很正常」、「路太大條又不擠，太多人騎機車了」、「跨縣市通勤族少阿，台北跨縣市通勤族太龐大」、「跨縣市少+1，北捷還囊括桃園、基隆、新北的上班族」、「不方便，有車的會直接騎車，站點離目的地很多都有一段距離」、「路太大條，車位太多，遊客也減少很多了」、「馬路這麼大，就算台南蓋捷運也一樣，南部人早已習慣開車騎車」、「要改變運能習慣太難啦，就像你要台北搭捷運的人騎車一樣」。

綜合網友意見，多數人認為南部捷運開拓無法像「北捷站點那樣密集」，再者「南部通勤習慣也已經定型，在地廣路大的情況下，多數人都會選擇開車騎車更為方便」，最後則是「北捷涵蓋服務乘客較為廣闊，北北基桃一日生活圈的影響，運量相對肯定比較高，但南部都以單一縣市為主」。

而原本搭乘人數較少的高雄捷運，更是在全台5月中進入三級警戒後，載客量大幅下降9成，由於高雄捷運是台灣唯一民營的大眾捷運公司，交通部預估到年底，將虧損近13億元，也因此將高捷納入紓困對象，提供防疫資源的協助。（編輯：張嘉哲）

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