遭抓包「無罩」玩水歡唱？暗黑版子瑜還原事發經過

「暗黑版子瑜」祈錦鈅有著可愛外表加火辣身材，讓她的IG有46萬的追蹤數，而近來她被爆料疑似到南投霧社水庫時，與一群人在船屋上歡唱，在場的人都沒有戴口罩，違反防疫規定。針對此事，《NOWnews 今日新聞》求證祈錦鈅本人，她也作出澄清。

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有網友在Dcard發文，文章標題為「請問現在防疫規定是不是擺設？」並附上照片與IG影片，影片中至少有4男4女，桌上還有食物，祈錦鈅站在一旁露出笑容，看著唱歌的人們拿起手機錄影，而全場的人通通「無罩」，似乎違反的防疫規定，讓網友質疑：「不是說水域還不能開放，為啥網紅可以玩水？」

▲祈錦鈅（中）遭網友爆料「無罩」玩水、唱歌。（圖／翻攝Dcard）

針對沒有戴口罩一事，祈錦鈅鄭重道歉：「不好意思造成大家觀感不佳。」至於為什麼會到當地，她解釋：「此次勘景是為了MV拍攝，與水下工作者教練同去，去實際的場勘與試拍，以確認畫面是否可用。」澄清自己並不是如爆料者指認去當地玩水，也提到當天會被拍到沒有戴口罩的畫面

當下正

將前往霧社分局，希望能釐清自己違規的部分。