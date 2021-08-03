不要只會當一日球迷！台大妹籲「做5件事」：可幫到選手

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「那些你也可以為巴黎奧運做的事」的文章表示，「大家應該都知道要持續關注選手是一件非常難的事，不是因為奧運而愛上部分項目，不然就是愛上選手吧」，她也說如果有意願多關注體育的時候，有五項可以幫助選手的管道：「1、關注選手的IG或FB；2、關注2022九月亞運／六月世大運（或是專項運動的世錦賽／世界盃）；3、運動運起來；4.潛力運動員挖寶樂；5、自發關注體育界消息（和體育預算使用效率）」。原PO更希望台灣體壇可以趁這波高峰培養足以接棒的人才，不要出現青黃不接的現象，持續有穩定選手池才是真的。
貼文一出，網友先是大讚原PO的細心整理，接著表示，「推！每次都只看到嗆一日球迷的，然後都不分享或提出實質建議，真的很需要這種文章啊啊啊啊」、「推起來！！！一起幫運動員們加油，爭取更好的環境」、「支持！明年依舊版上見！」、「大家的關注都是讓體育大環境更好的力量！」。
也有網友指出，台灣很難培育體育選手的一部份是國民本身，「有多少人在上個月就知道李洋、王齊麟、林昀儒、楊勇緯等體育選手，相信大多數國人也只是在他們得獎後才認識他們」，呼籲台灣人民要多關注體育，越多人關注，更有機會達到體育改革目標。（實習編輯：歐雅如）