COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

日本政府擬讓重症患者優先住院　在野批棄民政策

▲日本境內疫情在東奧期間頻創歷史新高紀錄，讓日本政府為確保專用病床收治量能，有意轉變政策方針為重症優先住院、中度或輕症在家療養，遭在野黨痛批「棄民政策」。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本境內疫情在東奧期間頻創歷史新高紀錄，讓日本政府為確保專用病床收治量能，有意轉變政策方針為重症優先住院、中度或輕症在家療養，遭在野黨痛批「棄民政策」。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-03 15:35:26

（中央社東京3日綜合外電報導）日本境內COVID-19疫情在東奧期間頻創歷史新高紀錄，讓日本政府為確保專用病床收治量能，有意轉變政策方針為重症優先住院、中度或輕症在家療養，遭在野黨痛批「棄民政策」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診患者數增加，日本放送協會（NHK）報導，日本政府有意以重症患者或有高度重症風險患者作為住院收治對象，其他患者原則上不收治住院，而是採取以自宅療養為主，並強化健康監控等措施政策方針；一旦自宅療養的人病情惡化，將立即讓患者住院。

日本厚生勞動大臣田村憲久今天在記者會上強調，此舉是為了確保專用病床的收治量能；對於在家療養患者一旦出現症狀惡化的情況，政府也會盡速完善因應。

田村說，隨時確保能收治中等症狀以上患者病床數很重要，「必須要有馬上能收治患者的充裕病床數來進行因應」。

談到日本若要採取跟歐美等國一樣的「封城」措施，是否需要在法律方面進行修法。田村說，如果要像歐美等國一樣修訂包括罰則的法律，「將會強烈地限制人民在法律上的權利」。

田村說，怎麼樣因應新型傳染病才是必要這件事，就算要花很多時間，也應該要在社會上進行討論，「這是非常重要的課題」。

對日本政府這種醫院收治採「重症優先」的政策方向，朝日新聞報導，在野黨今天強烈批評，「這是政府防疫對策失敗的結果」，將在明天舉行的眾議院厚生勞動委員會閉會審查中，追究日本政府責任。

最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）枝野幸男今天說：「光是看自宅療養的字面意思，代表了只能說放棄的荒唐狀況。」

枝野批評，就在不久前，日本政府還信誓旦旦地反覆強調「安全且安心」，結果一下子變成連中等症狀患者最起碼的住院接受治療也不可得，「完全沒有危機處理，令人感到強烈憤怒」。

共產黨書記局長小池晃昨天透過推特批評，「如果採取原則上在自宅療養的方式，可能就會變成事實上的棄民政策」；「不開國會、不聽專家意見，就想轉變成這樣的政策方針，絕對不能容許」。

國民民主黨代表（黨主席）玉木雄一郎今天在推特上說，未來就算是中等症狀患者，只要重症風險低就不能住院，「但所謂的重症風險誰來決定？」不論是誰來決定，做出決定的人必須要負起「篩選生命」的責任，中央政府應該要提出明確的篩選標準。（譯者：黃名璽/核稿：徐睿承）1100803

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.35%6.65%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
19.91%80.09%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
62.56%37.44%
2021-07-30-2021-08-10
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

繼續作答
通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀