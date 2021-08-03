日本政府擬讓重症患者優先住院　在野批棄民政策

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日本厚生勞動大臣田村憲久今天在記者會上強調，此舉是為了確保專用病床的收治量能；對於在家療養患者一旦出現症狀惡化的情況，政府也會盡速完善因應。
田村說，隨時確保能收治中等症狀以上患者病床數很重要，「必須要有馬上能收治患者的充裕病床數來進行因應」。
談到日本若要採取跟歐美等國一樣的「封城」措施，是否需要在法律方面進行修法。田村說，如果要像歐美等國一樣修訂包括罰則的法律，「將會強烈地限制人民在法律上的權利」。
田村說，怎麼樣因應新型傳染病才是必要這件事，就算要花很多時間，也應該要在社會上進行討論，「這是非常重要的課題」。
對日本政府這種醫院收治採「重症優先」的政策方向，朝日新聞報導，在野黨今天強烈批評，「這是政府防疫對策失敗的結果」，將在明天舉行的眾議院厚生勞動委員會閉會審查中，追究日本政府責任。
最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）枝野幸男今天說：「光是看自宅療養的字面意思，代表了只能說放棄的荒唐狀況。」
枝野批評，就在不久前，日本政府還信誓旦旦地反覆強調「安全且安心」，結果一下子變成連中等症狀患者最起碼的住院接受治療也不可得，「完全沒有危機處理，令人感到強烈憤怒」。
共產黨書記局長小池晃昨天透過推特批評，「如果採取原則上在自宅療養的方式，可能就會變成事實上的棄民政策」；「不開國會、不聽專家意見，就想轉變成這樣的政策方針，絕對不能容許」。
國民民主黨代表（黨主席）玉木雄一郎今天在推特上說，未來就算是中等症狀患者，只要重症風險低就不能住院，「但所謂的重症風險誰來決定？」不論是誰來決定，做出決定的人必須要負起「篩選生命」的責任，中央政府應該要提出明確的篩選標準。（譯者：黃名璽/核稿：徐睿承）1100803