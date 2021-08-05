COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

身邊同伴早不是原來的他　準備好進入《不是人》的世界

▲《不是人》的創作契機從台灣的登山傳說發想，描述登山客在山中遇見靈異事件的故事。（圖／鏡文學提供）
▲《不是人》的創作契機從台灣的登山傳說發想，描述登山客在山中遇見靈異事件的故事。（圖／鏡文學提供）

生活中心/綜合報導

2021-08-05 11:00:00

台灣的民俗文化多元又獨特，民間信仰更是獨一無二，在許多創作中，無不採用這些鮮明的題材來創作，像是電影《紅衣小女孩》，電玩《返校》，以台灣特殊的政治、年代背景，加上本土出產的魔神仔為題材。而說到鬼故事，蔡耀彬的《不是人》，透過與朋友之間的閒聊勾起創作慾，由暗夜山林所帶來的，那僅發生於深山野嶺之中的故事。

我是廣告 請繼續往下閱讀

作者蔡耀彬回憶起，記得是在幾年前的某個悶熱夜晚，和幾個朋友窩在不太寬敞的屋裡，吃著貴死人的鹽酥雞，聊著沒什麼營養的廢話，不時注意牆壁上的時鐘，等時間一到，就要出發去南寮漁港抓寶。接著，也不知道是誰起的頭，開始說起海邊的鬼故事，什麼水鬼、幽靈船之類的，越講越來勁，其他人聽了也忍不住，紛紛拋出聽過的、電視上的、唬爛的鄉野故事瞎湊熱鬧。

▲蔡耀彬說，某位朋友說起的「邱高事件」就是《不是人》這部作品的創作契機。（圖／鏡文學提供）
▲蔡耀彬說，某位朋友說起的「邱高事件」就是《不是人》這部作品的創作契機。（圖／鏡文學提供）
蔡耀彬說，其中某位朋友說起的「邱高事件」。那是一件台灣登山史上赫赫有名的詭異事件。在此之前是從來沒聽過這起事件的，當下內心大受震撼之外，更想得知更多的相關訊息，於是二話不說拿起手機搜尋，亟欲得知事件中的他們，最後的結局究竟如何？而這就是《不是人》這部作品的創作契機。

蔡耀彬表示很喜愛鬼故事，透過那晚的閒聊、後來的搜尋完全勾起了自己的創作慾。在故事裡，是以搜救隊的角度去引導故事的進行，因為會在山裡遇見事的，不是登山客、就是搜救隊，而兩者比起來，搜救隊的視角似乎更能帶領讀者進入劇情，所以便以此作為主角來描寫自己心目中的作品。

而在創作的過程中，蔡耀彬時常在想，為什麼這些登山事件，有很多都是人再也找不到的那種失蹤；不然就是詭異的死去？他們最後到底遇見了什麼？還是說，造成這樣結果的原因，是因為身邊的同伴早就不是原來的他了？對此，蔡耀彬默默的把作品名稱定為「不是人」，這大概是對於成謎的事件，唯一能解釋的答案吧。

這雖然是部驚悚取向的作品，但蔡耀彬還是想藉此傳遞一個訊息，那就是沒做好萬全準備，不要腦袋一熱就跑去爬山，不然除了自己吃苦之外，也會造成搜救隊等許多人的困擾，很划不來的。
原文授權轉載自「鏡文學」文/蔡耀彬



《不是人》於鏡文學官網上刊登，閱讀這邊請>>>
https://bit.ly/373DjUH

beanfun!文學星 鏡文學熱門小說強榜登陸，立即體驗>>>
https://lihi1.com/bIRR8
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.74%6.26%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
20.03%79.97%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
63.1%36.9%
2021-07-30-2021-08-10
哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀