身邊同伴早不是原來的他　準備好進入《不是人》的世界

台灣的民俗文化多元又獨特，民間信仰更是獨一無二，在許多創作中，無不採用這些鮮明的題材來創作，像是電影《紅衣小女孩》，電玩《返校》，以台灣特殊的政治、年代背景，加上本土出產的魔神仔為題材。而說到鬼故事，蔡耀彬的《不是人》，透過與朋友之間的閒聊勾起創作慾，由暗夜山林所帶來的，那僅發生於深山野嶺之中的故事。





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作者蔡耀彬回憶起，記得是在幾年前的某個悶熱夜晚，和幾個朋友窩在不太寬敞的屋裡，吃著貴死人的鹽酥雞，聊著沒什麼營養的廢話，不時注意牆壁上的時鐘，等時間一到，就要出發去南寮漁港抓寶。接著，也不知道是誰起的頭，開始說起海邊的鬼故事，什麼水鬼、幽靈船之類的，越講越來勁，其他人聽了也忍不住，紛紛拋出聽過的、電視上的、唬爛的鄉野故事瞎湊熱鬧。





▲蔡耀彬說，某位朋友說起的「邱高事件」就是《不是人》這部作品的創作契機。（圖／鏡文學提供）

蔡耀彬表示很喜愛鬼故事，透過那晚的閒聊、後來的搜尋完全勾起了自己的創作慾。在故事裡，是以搜救隊的角度去引導故事的進行，因為會在山裡遇見事的，不是登山客、就是搜救隊，而兩者比起來，搜救隊的視角似乎更能帶領讀者進入劇情，所以便以此作為主角來描寫自己心目中的作品。





而在創作的過程中，蔡耀彬時常在想，為什麼這些登山事件，有很多都是人再也找不到的那種失蹤；不然就是詭異的死去？他們最後到底遇見了什麼？還是說，造成這樣結果的原因，是因為身邊的同伴早就不是原來的他了？對此，蔡耀彬默默的把作品名稱定為「不是人」，這大概是對於成謎的事件，唯一能解釋的答案吧。





這雖然是部驚悚取向的作品，但蔡耀彬還是想藉此傳遞一個訊息，那就是沒做好萬全準備，不要腦袋一熱就跑去爬山，不然除了自己吃苦之外，也會造成搜救隊等許多人的困擾，很划不來的。

原文授權轉載自「鏡文學」文/蔡耀彬



