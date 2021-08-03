戴資穎東奧奪銀！越南戰友阮翠玲暖心鼓勵：永遠是我偶像

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「阮翠玲發文鼓勵小戴」的文章表示，「阮翠玲也超可愛的啦」，更隨文貼出出阮翠玲轉發戴資穎臉書文的截圖。而阮翠玲在轉發的貼文中寫到：「I know that you tried your best until the end, and no matter what, you will always be my idol. I will forever support you. let's rest.」，意思為「我知道妳一直努力到最後，不管怎樣，妳永遠是我的偶像， 我會永遠支持妳。 讓我們休息一下」，後面還補上愛心符號，超暖心的語句讓大量網友們看完後為之瘋狂。
事實上，阮翠玲一直都是小戴的粉絲，在小組賽時，雖然以0:2敗下陣來，不過在比賽後，阮翠玲發出與小戴的合照，並說「能與偶像一同在場上拚搏，這不是一場夢嗎？」而阮翠玲的貼文一發出，立刻獲得了近1萬位網友按讚，紛紛留言表示「到底要被暖幾次」、「她們的友情真的萬歲」、「太溫暖了吧」、「真的好喜歡這些選手們賽場上廝殺私底下各個都超暖的互動」，更有網友說，「脫去了那些不管是世界還是國家所給的封號，她們也不過是一群感情好而且熱愛羽球的朋友們」。（實習編輯：歐雅如）