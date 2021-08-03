COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

影／貓哥們幫小賓士「舔手腳」　媽傻眼：帝王待遇？

▲賓士貓「豆摩」日前接受貓哥哥們的「雙貓SPA服務」！（圖／網友陳默默授權提供）
▲賓士貓「豆摩」日前接受貓哥哥們的「雙貓SPA服務」！（圖／網友陳默默授權提供）

文/寵毛網

2021-08-03 20:00:00

請問客人這樣的服務滿意嗎？住在北市士林區的網友陳默默家裡養了三隻公貓，這天她一回家，看見三貓在沙發上爽睡，聽見馬麻回家後兩隻虎斑哥哥都已經起床，唯獨賓士貓「Domo豆摩」還在賴床，於是兩位貓哥哥一個舔手、一個舔腳，細心地為么弟服務，陳小姐看了不禁傻眼表示：「被伺候成這樣，什麼意思！」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲網友陳默默養了三隻貓咪，由左而右分別是老大「班班」，老二「阿飛」以及老么「豆摩」。（圖／網友陳默默授權提供）
▲網友陳默默養了三隻貓咪，由左而右分別是老大「班班」，老二「阿飛」以及老么「豆摩」。（圖／網友陳默默授權提供）
陳小姐家裡三隻貓個性完全不同，11歲「班班」是4年前出現在男友頂樓加蓋的住處，一次誤食中毒倒在門口，搶救後直接收編，後來就養成「幸福肥」。2歲老二「阿飛」是同事捕獲母貓生下來的小貓，當時剩下牠沒人認養，男友就將牠帶回家與班班作伴，個性超級憨厚又是一枚暖男，被欺負也無所謂。而老么豆摩是當初一位友人開卡車時聽見貓叫聲，打開引擎蓋發現牠卡在管線裡，幸好沒有大礙便送給陳小姐，現在1歲的牠排行最小卻最「惡霸」，平時喜歡「搶糧、搶抱、搶玩具」，牠會利用身體護碗，同時狂吃別人的飯，害陳小姐每次都要想辦法支開牠！

▲三隻貓平時感情不錯，尤其是兩隻虎斑貓哥哥都會照顧賓士貓豆摩，但是豆摩卻是一個小屁孩！（圖／網友陳默默授權提供）
▲三隻貓平時感情不錯，尤其是兩隻虎斑貓哥哥都會照顧賓士貓豆摩，但是豆摩卻是一個小屁孩！（圖／網友陳默默授權提供）
▲豆摩排行老么，也是最頑皮的「小惡霸」！（圖／網友陳默默授權提供）
▲豆摩排行老么，也是最頑皮的「小惡霸」！（圖／網友陳默默授權提供）
豆摩不僅智商高也很調皮，即使做好防護網牠也常常能破解，某次牠疑似沿著別人的遮雨棚跳到1樓，害陳小姐找了2天。另外班班與阿飛走路比較小心避免撞倒東西，但是豆摩會無所謂地全部撞倒，或是將班班的肚子當作彈簧床，直接彈跳躺在上面，十足小流氓個性！日前陳小姐回家時，罕見地看見3隻貓一起躺在沙發上睡覺，班班與阿飛一聽見馬麻回來立刻清醒，唯獨豆摩還在賴床，兩位貓哥哥就一貓舔手、一貓舔腳為弟弟服務，豆摩仍然繼續半瞇著眼睛癱著，囂張的模樣讓她忍不住拍下來詢問網友：「賓士貓都這麼唱秋（囂張）嗎？」。

▲日前三隻貓躺在沙發上睡覺，聽見陳小姐回家班班與阿飛立刻清醒，見一旁的豆摩繼續耍廢，兩位貓哥哥竟然同時替牠理毛，一個舔手一個舔腳！（圖／網友陳默默授權提供）
▲日前三隻貓躺在沙發上睡覺，聽見陳小姐回家班班與阿飛立刻清醒，見一旁的豆摩繼續耍廢，兩位貓哥哥竟然同時替牠理毛，一個舔手一個舔腳！（圖／網友陳默默授權提供）
▲豆摩：這個服務很不錯，朕覺得很滿意！（圖／網友陳默默授權提供）
▲豆摩：這個服務很不錯，朕覺得很滿意！（圖／網友陳默默授權提供）
網友看了影片都紛紛笑說：「2貓4手SPA欸」、「帝王級的待遇，真享受」、「賓士洗車場，VIP待遇」、「專業手足美容」、「過太爽，人緣怎麼那麼好」、「集寵愛於一身」現在快來一起看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）

 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.43%6.57%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
20.61%79.39%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
62.1%37.9%
2021-07-30-2021-08-10
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

繼續作答
通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀