影／貓哥們幫小賓士「舔手腳」　媽傻眼：帝王待遇？

請問客人這樣的服務滿意嗎？住在北市士林區的網友陳默默家裡養了三隻公貓，這天她一回家，看見三貓在沙發上爽睡，聽見馬麻回家後兩隻虎斑哥哥都已經起床，唯獨賓士貓「Domo豆摩」還在賴床，於是兩位貓哥哥一個舔手、一個舔腳，細心地為么弟服務，陳小姐看了不禁傻眼表示：「被伺候成這樣，什麼意思！」。
文/寵毛網
2021-08-03 20:00:00
陳小姐家裡三隻貓個性完全不同，11歲「班班」是4年前出現在男友頂樓加蓋的住處，一次誤食中毒倒在門口，搶救後直接收編，後來就養成「幸福肥」。2歲老二「阿飛」是同事捕獲母貓生下來的小貓，當時剩下牠沒人認養，男友就將牠帶回家與班班作伴，個性超級憨厚又是一枚暖男，被欺負也無所謂。而老么豆摩是當初一位友人開卡車時聽見貓叫聲，打開引擎蓋發現牠卡在管線裡，幸好沒有大礙便送給陳小姐，現在1歲的牠排行最小卻最「惡霸」，平時喜歡「搶糧、搶抱、搶玩具」，牠會利用身體護碗，同時狂吃別人的飯，害陳小姐每次都要想辦法支開牠！ 豆摩不僅智商高也很調皮，即使做好防護網牠也常常能破解，某次牠疑似沿著別人的遮雨棚跳到1樓，害陳小姐找了2天。另外班班與阿飛走路比較小心避免撞倒東西，但是豆摩會無所謂地全部撞倒，或是將班班的肚子當作彈簧床，直接彈跳躺在上面，十足小流氓個性！日前陳小姐回家時，罕見地看見3隻貓一起躺在沙發上睡覺，班班與阿飛一聽見馬麻回來立刻清醒，唯獨豆摩還在賴床，兩位貓哥哥就一貓舔手、一貓舔腳為弟弟服務，豆摩仍然繼續半瞇著眼睛癱著，囂張的模樣讓她忍不住拍下來詢問網友：「賓士貓都這麼唱秋（囂張）嗎？」。 網友看了影片都紛紛笑說：「2貓4手SPA欸」、「帝王級的待遇，真享受」、「賓士洗車場，VIP待遇」、「專業手足美容」、「過太爽，人緣怎麼那麼好」、「集寵愛於一身」現在快來一起看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）