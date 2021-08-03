特企／初鹿牧場首次聯名舊振南　推出「鮮奶綠豆沙包」

近50載歲月的初鹿牧場首度攜手百年餅舖舊振南，象徵著將南台灣底蘊深厚的文化精神灌溉在天然純淨的東台灣土地上，孕育出全新的產品「鮮奶綠豆沙包」。初鹿牧場是全台最大的坡地牧場，每日有各種動物與照顧者的生命故事不斷上演，除了畜牧生產與觀光遊憩外，更期待從農牧教育出發的核心理念，能透過生活實踐來傳遞環境與人的互動訊息，攜手與環境共生、與生態共榮。創始至今已逾130年的舊振南，陪伴著大家經歷了時代變遷與文化的融合，並積累成漢式糕點背後所蘊含的無需言明卻仍能感受到送禮者心意的文化精神，這正是舊振南的熱情與歸屬所在。





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雙品牌秉持對產品高品質的要求，採用初鹿牧場100%鮮奶麵皮，搭配舊振南經典李白口味綠豆椪綿醇綠豆沙製作而成，經典口感的融合，不只是雙品牌間的聯名，也是飲食文化的聯名，希望讓消費者每一口都能吃到正港的傳統台灣味，感受到文化傳承的融合與堅持品質的原則。7月30日起鮮奶綠豆沙包已於初鹿牧場的官網和台東園區，及全聯實體門市正式上架販售。





初鹿牧場首次與舊振南聯名，經典口感融合代表





初鹿牧場與舊振南首度聯名新品-鮮奶綠豆沙包，採用初鹿牧場100%鮮奶麵皮，搭配舊振南經典李白口味綠豆椪綿醇綠豆沙製作而成，誕生最融合的傳統在地美味。初鹿牧場品牌總監陳奎妮表示：『此次與舊振南的聯名，不只是品牌之間的聯名，背後更代表著文化傳承的融合。我們秉持「只給家人最好的」之精神，堅持鮮乳成份皆無添加、無調整，味道香醇濃郁；鮮乳麵皮也是100%鮮乳製造，口感香Q彈牙、紮實有勁。』舊振南總經理李立元也提到：「鮮奶綠豆沙包的內餡，我們使用了舊振南鎮店招牌-李白口味綠豆椪綿醇綠豆沙；採用嚴選中顆飽滿的綠豆，經過泡、洗、濾、蒸、壓、煮、炒七道繁複手工程序，製成酥鬆綿密的清香綠豆沙餡，雪白的純奶油綠豆風味，口感清新淡雅、甜而不膩。」在疫情拉開彼此距離的同時，初鹿牧場與舊振南希望熱騰騰的鮮奶綠豆沙包能夠拉近大家心的距離，讓消費者每一口都能吃到正港美味的傳統台灣味，在家中也能讓擁有暖暖幸福口感的美味鮮奶綠豆沙包療癒身心。





網紅首發超可愛梗圖！搶先試吃心得讓人食指大動





近期網路出現鮮奶包子媽媽懷孕生出綠豆沙寶寶的「孕釀好滋味」超可愛梗圖系列，超萌孕釀情境與可愛的擬人化包子媽媽和綠豆沙寶寶，引發網友熱烈分享討論，原來是為了迎接鮮奶綠豆沙包的上市，用孕期比喻新品的醞釀誕生。多位親子美食網紅，搶先分享梗圖和試吃心得，引起熱烈討論。貼文中手撕鮮奶包子露出滿滿綠豆沙餡的畫面和冒著熱騰騰蒸氣的模樣，引發網友紛紛留言「隔著螢幕都在流口水」、「我已經等不及了，包子媽媽妳快生吧！」。





攜手知名插畫家合作，雙品牌聯名新品鮮奶綠豆沙包話題不斷，網讚：自用送禮最佳「名牌包」





品牌也邀請菜朝、香菇愛畫畫、紅唇客棧-Ethan及瀚瀚隨手畫等知名插畫家合作，將鮮奶綠豆沙包以不同風格的插圖，創意展現聯名新品融合的經典特色，不僅有貼合媽媽們的心靈小宇宙漫畫，還有展現鮮奶綠豆沙包給人滿滿幸福感的無厘頭插畫；其中身為媽媽的香菇愛畫畫也表示，收到試吃品時因產品尚未上市，小孩子吃完了吵著還要再吃，令她傷透腦筋。紅唇客棧-Ethan將鮮奶綠豆沙包比喻作為送女友的「名牌包」，有趣又貼近日常生活的繪畫風格內容，展現聯名新品最融合的經典特色，也為產品成功創造討論話題。



