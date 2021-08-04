印尼疫情趨緩後再回升　死亡人數居高不下

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印尼這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情自5月中開齋節後升溫，單日確診數7月15日達到5萬6757例，創疫情紀錄。過去兩週疫情曲線起伏，7月28日新增4萬7791例確診，之後連6天下降；8月2日新增2萬2404例確診，是7月1日以來的最低點。
單日確診今天又上升，有3萬3900例，累計確診349萬6700例，52萬4142人在隔離或治療，疑似患者13萬628人。今天新增1598人不治，累計9萬8889人死亡。
印尼衛生部長布迪（Budi Gunadi Sadikin）昨天指出，防疫緊急措施有效降低傳染，原本預估最壞的狀況是單日新增6萬、甚至7萬人確診，現在爪哇島、峇里島已經過了疫情高峰，但其他地方的疫情有上升趨勢，將複製緊急措施的經驗。
印尼全國至8月9日將實施防疫緊急措施的地方除了爪哇島以及峇里島，還包括蘇門答臘（Sumatra）、蘇拉威西（Sulawesi）、加里曼丹（Kalimantan）、巴布亞（Papua）等其他島共21省的45個縣、市地區。
印尼自7月16日起每天都有超過1000人因染疫死亡，近來多日更是每天超過1500人。7月27日有2069人死亡，創最高紀錄。根據世界實時統計數據Worldometer網站，過去7天全球有6萬4347人染疫病逝，印尼最多，約占19.5%。
對於近期染疫死亡數居高不下，布迪指出，原因是許多人太晚就醫，選擇在家隔離，讓家人照顧，不願讓別人知道染疫，到醫院的血氧濃度已經很低。
負責推動緊急措施的印尼海洋事務統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Panjaitan）指出，相關政府單位已和地方政府、國軍、警察人員合作，用不同方式介入確診患者的家庭，帶確診者到隔離中心療養，以避免不幸的狀況發生。（編輯：馮昭）1100803