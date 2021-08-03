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奧運／日本男足遭西班牙準絕殺　「最強世代」止步4強

▲日本男足遭西班牙準絕殺，無緣爭金，西班牙則要和衛冕軍團巴西爭金。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本男足遭西班牙準絕殺，無緣爭金，西班牙則要和衛冕軍團巴西爭金。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-08-03 21:49:14

被冠上「最強世代」的日本男足，今(3)日在東京奧運4強對上歐洲勁旅西班牙，延長賽倒數5分鐘，被效力西甲皇家馬德里的前鋒Marco Asensio踢進本場唯一進球，終場西班牙以1比0勝出，將和尋求衛冕的巴西爭金。

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本屆日本男足有過旅歐經驗的多達13人，包含西甲皇馬球員久保建英，小組賽擊敗法國、墨西哥和南非晉級，8強PK大戰擊敗紐西蘭，4強面對有6名剛踢完歐國盃拿下第4名的西班牙。

今天上半場雙方無建樹，下半場第50分鐘，日本隊長吉田麻也在禁區內解危鏟球，一度被裁判給出黃牌並判罰12碼罰球，經VAR檢視，主審收回黃牌和12碼，正規結束前雙方依舊沒進球，以0比0進入延長賽。

延長賽第115分鐘，效力皇馬的前鋒Marco Asensio在禁區內起腳，皮球以漂亮弧線飛進側門網，西班牙1比0先馳得點，最後日本幾波攻勢都無法破門，西班牙以1比0帶走勝利。

稍早，尋求衛冕的巴西和墨西哥鏖戰到PK賽，巴西門將Aderbar Melo dos Santos Neto擋下關鍵1球，加上隊友都有把握踢進，以4比1擊敗墨西哥，拿下金牌戰門票。

 

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