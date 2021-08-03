工程師都年薪破百？過來人曝「重新認識的真相」：想太多
擁有一份穩定高薪的工作是不少年輕人的目標，而台灣在科技業方面的成就有目共睹，吸引許多社會新鮮人踴躍投身其中。不過就有位網友透露，自己開始工作後才「重新認識科技業」，接著更分享數個外界對工程師的迷思，掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-03 23:22:09
原PO在PTT發文，分享個人「開始工作之後重新認識的科技業」，像是外界總以為「工程師都在加班」，但其實下午5點半到6點半的下班時間一到，竹科周邊直接塞爆。就連號稱最操的台積電也是一樣，下班時間一到就一堆車子排隊等出停車場。而外界以為的「工程師薪水都很高」，原PO也大嘆「一堆上市上櫃開不出年薪百萬，可憐哪」。
文章一出獲得許多共鳴，網友紛紛在底下留言回覆說，「真實人生」、「但上班充滿不開心的事這件事是真的」、「科技業又不是只有產線。準時下班的人可多了」、「真的很多是刻板印象」。
另外還有過來人補充，「以為外商都很高薪，但高薪只是極少數，大部份都輸台積電」、「以為科技業能當到經理以上都很厲害，但只是靠裙帶關係或跟對人」、「以為外商設備很厲害，結果裡面一堆水準科科的，喜歡落英文但一堆錯誤」。（編輯：倪浩軒）