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所以，運動員能不能夠看到自己的成長和進步，是非常重要的成功特質。看不到自己的進步就很容易感到焦慮、挫折、不信任自己；看得到自己的進步，不僅對自己有信心，對表現也會有較高的滿意度。
一場精采的比賽，高超的競爭者懂得在競爭中合作，競爭與合作是相輔相成的，雙方盡力在比賽中追求卓越，激發彼此最大潛力。對運動員而言，成功的起跑點是熱愛比賽、享受學習的過程、熟練困難的比賽技巧、開心參與競賽、對努力達到目標有榮譽感。
羽球天后戴資穎在接受電視訪問時表示，她從小跟著熱愛羽球的父親一起打球，大人打球，小孩也跟著打。小學開始練球，小六已經沒有對手，這個時候，父親決定讓她升級，跟年齡更大、球技更好的選手一起比賽，她又再度嚐到輸球的滋味，從此也接受輸球的挫折。這個訓練過程，可說是呼應「練習目標」的功能。「練習目標」可以幫助我們增強「心理技能」，提升我們的聚焦及專注力，激勵自己挑戰自我極限，增強超越的動機。
另一位棒球界的超級運動明星，鈴木一朗的練習歷程也很值得我們深思。鈴木一朗在三歲時跟父親說想要打棒球，當時父親花了半個月的薪水買了一副棒球手套給他，還告訴他這不是玩具，而是工具，從此以後，一年三百六十五天，鈴木一朗每天都要去公園練投五十球、打兩百球、守五十球，無論天氣多麼寒冷，鈴木一朗多麼想玩，都不能調整、更不能鬆懈。
在馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）的眼中，鈴木一朗是個「每天都在球場上丟球，不斷求進步，並且從未停止。有些球員會覺得倦怠或是偶爾停下練習，但他從不休息、日復一日的，這都展現了他對於棒球的熱愛。」
要成為頂尖的運動員，追求卓越比贏得勝利更加重要。追求卓越不是一條直線進行的道路，而是高低起伏、不可預測的，考驗著運動員的韌性跟決心。如體操選手李智凱的奮鬥故事，就激勵了無數人心，不斷挑戰自我極限，持續保有前進的熱情及超越的動機。
運動選手的「心理技能」訓練需要持續整個運動生涯，運動員最害怕在運動技能處於顛峰的時候受傷，非但要承受身體的痛苦，更要經歷心理衝擊，害怕無法恢復原本的水準，擔憂無法再重返運動場。這個時候就需要強大的「心理技能」，幫助自己度過低潮。
這次奧運比賽期間，不斷看到媒體播放舉重金牌選手郭婞淳練習時受傷的畫面，還有復健的艱辛過程，真的是學習「心理技能」的最佳典範。
有不少運動員受傷後，會為了盡快回到運動場上，而急著想要馬上投入訓練活動，導致在復健的過程中，忍不住跟醫護人員發生爭執，但若沒有完全復原，過度求好心切，反而更容易導致運動傷害。
此外，運動員面臨退休的抉擇時，更需要幫助自己調適心理，重新設定人生目標。很多紅極一時的運動員走出運動場後，往往不知道自己還能做些什麼。
即使是締造泳池傳奇紀錄的天才型運動選手菲爾普斯，當他決定在倫敦奧運退役，離開游泳舞台後，他從此停止訓練，生活不知所措，體重開始暴增，沉迷酒精、毒品、賭博，連一手訓練他的教練都勸不醒。走過迷惘混亂的歲月，菲爾普斯又重新振作，再度於里約奧運奪得金牌。
「心理技能」的終極目標，是鍛鍊「自我調整」的能力，做好自我管理，幫助自己達成短期目標與長期目標。像台灣之光王建民無論是否上場比賽，都不間斷自主訓練。他曾經表示：「我只是想要證明，只要我努力，就一定有機會重新上去（大聯盟）。」這股自我管理的毅力，真的很令人佩服。
要成為頂尖的運動員，不只要磨練運動技能，更要鍛練生活技能，同時讓身體、心理、社交、情緒、道德各方面均衡發展；持續保有比賽的熱情，以及健康的性格，才能讓專業的道路走得又遠又長。
鍛鍊「心理技能」的過程中，保持樂趣也是很重要的，享受練習的過程，對自己感到滿意，比賽後有滿足感，才能夠源源不絕地產生心理能量。
不只運動員，我們每個人都需要「心理技能」，能夠鎮定地處理突發的危機事件，自信地表現專業能力，及時地消化壓力，隨時做好自我調整，從確認問題到自我承諾，每個步驟都確實執行，做好環境管理，類推到所有的狀況中。
（文章提供／林萃芬 專業諮商心理師）
資料來源：健康醫療網 向奧運選手們學習正面聚焦 減少心理能量損耗
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