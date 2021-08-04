IG突增「80萬人」關注！戴資穎感動秀愛心：一點都不孤單

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「絕對不會退追小戴」的文章指出，說自己以前沒有很愛任何的偶像明星或是公眾人物，戴資穎是確實擄獲自己的芳心，原因莫過於她的努力堅持，還有被私下的可愛面圈粉。原PO更表示，發文動機是因為小戴的限時動態寫到：「在這段期間內，多了7-80萬人來觀看我的IG，我很不習慣」，最後又打上：「很謝謝這段期間的關注和加油，讓我們的心凝聚在一起，讓我在場上一點都不孤單」。
貼文一出，網友紛紛在底下留言：「絕對不會退追！」、「小戴放心我絕對不會退追的」、「永遠不會退追的，看了他好幾年的比賽了，小戴最棒了」、「第一次看到有人要粉絲退追的啦，好可愛！小戴的努力大家都看到了！！！也會一直看下去的！！！永遠不退追！！！！我愛戴資穎 請跟我結婚吧」。
有趣的是，原PO也分享自己夢到戴資穎並跟她說加油的事情，不料也有網友跟原PO一樣，「原PO妳不孤單，前天晚上看完比賽後我也有夢到小戴」、「我當晚也夢到小戴！夢到小戴跟我是同班同學！然後點名的時候她不在，因為她去東奧了，老師還說感謝小戴，辛苦了」，還有網友連續兩天夢到她，直言：「之後她的球賽我都會看！」（實習編輯：歐雅如）