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方穎涵醫師表示，隆乳手術植入的位置大多是在乳腺後間隙、筋膜下甚至是胸大肌後，由於義乳都是置於乳腺組織與乳腺導管下方，只要手術切口避開乳暈，一般情況下並不會影響泌乳和哺乳，消費者無需擔心。
錯誤迷思2：隆乳後會提高得乳癌的機率？
方穎涵醫師接著說明，乳癌罹患原因主要和遺傳及環境因子有關，因此進行隆乳手術與罹患乳癌並無直接關聯。
錯誤迷思3：隆乳c.c.數越大越好？
「過大的植入物可能會造成不必要的神經及血管組織傷害，在期望大小與風險評估中取得平衡較為適當。」王冠穎醫師補充，義乳c.c.數除了要考量肩寬、胸廓、乳頭間距、左右乳房高低、組織鬆弛度與腰圍外，也應顧及整體身型比例與日常工作，避免術後胸部豐滿了，整個人看起來卻有變胖、變粗壯的反效果，因此c.c.數絕非越大越好。
錯誤迷思4：義乳會擋住乳房健康檢查影像？
王冠穎醫師指出，若擔心義乳阻擋部分影像傳輸，建議受檢前可告知放射科醫師和技術師身上有植入義乳，後續檢查除了標準影像外，還會把義乳推向較不阻擋乳房的位置，額外加做不同角度的影像，使影像呈現更加完整，若對檢查報告有疑慮，也可進行核磁共振檢查進一步確認，因此不必過度擔心。
▲整形醫美集團王冠穎醫師說明，隆乳c.c.數並非越大越好，術後乳房攝影雖會部分阻擋，但也有許多替代方式，故無須因為擔心而遲遲不敢踏出變美的第一步。
錯誤迷思5：義乳觸感越軟越好？
黃仁吳醫師表示，天然的乳房除了脂肪組織外，還有乳腺及胸大肌，因此觸感具備一定彈性，並非越軟等於越真實，另外，除了不同義乳材質本身的觸感外，術後會不會產生莢膜也是影響柔軟度的重要關鍵；在放置義乳假體後，身體會自然產生疤痕組織包覆假體，也就是所謂的莢膜，如果莢膜程度嚴重，就會導致乳房手感不佳、移位、外觀變形甚至破裂，選用表面顆粒更微小的魔滴義乳或柔滴義乳，搭配HD高畫質內視鏡器材的輔助，可以在術中精確掌握剝離空間、植入位置，以及大幅減少術中出血量，可讓身體組織與假體更為融合及減少莢膜產生機率，術後觸感更能擬真自然，是很推薦的優質義乳材質選擇。
錯誤迷思6：隆胸後乳房會更容易下垂？
黃仁吳醫師進一步補充，隆乳術後很少會加速乳房下垂，但乳房組織與身體其它組織一樣，都會產生老化鬆弛的現象，一般來說，若乳房輕度下垂，使用適當的假體隆乳，可以達到顯著的改善，如果是乳房中度下垂，建議隆乳的同時可合併二合一隱痕懸吊提乳術，使乳房外形更加完美堅挺，手術切口藏於乳暈，幾近隱痕，對胸型要求極致的產後媽媽尤其青睞。
▲黃仁吳醫師提醒，全程內視鏡隆乳手術的技術門檻高，相當考驗專業整形外科醫師的經驗與技術，民眾與其上網爬文求取正確性未可知的文章，不如直接安排專精全程內視鏡隆乳的整形外科醫師諮詢，才能更安心有保障。
黃仁吳最後提醒，民眾對於隆乳的迷思眾多，與其上網爬文自己當醫生，不如直接安排經驗豐富的專業整形外科醫師進行門診諮詢解除所有疑慮。另外黃仁吳醫師還觀察到，整形市場上也有以「度假整形」為主打的至韓國整形社團，雖然吸引了不少民眾參加，但由於語言不通造成溝通障礙，加上術後無法讓醫師回診、即時追蹤恢復狀況，事後萬一不幸產生醫療糾紛往往也於事無補，其實台灣的全程內視鏡隆乳手術技術在全球名列前茅，在國內接受隆乳手術，不論最後選擇為何，在充分了解隆乳術式及可能風險後，才能安全並且安心的在完整照護下獲得傲人的堅挺美胸，讓愛美的心願順利圓夢。
資料來源：健康醫療網 隆乳手術學問大 整外醫師團隊破除6大隆乳錯誤迷思
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