肌力影響防疫保護力！醫教2關鍵提升抗疫實力

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衛生福利部雙和醫院家庭醫學科彭邦中醫師表示，肌肉量與免疫力有直接關聯性，肌肉能儲存免疫系統需要的蛋白質及分泌免疫相關細胞激素，當肌肉流失時，免疫力就會下降。研究發現，只要肌肉流失10%，免疫力就會降低，染疫風險隨之增加；流失30%，疾病恢復能力陡降，重症風險提升；流失超過40%，肺炎死亡風險將大幅上升。
每天補充蛋白質量夠嗎？防疫期間應提升攝取
彭邦中醫師指出，肌肉會隨著年齡增長而流失，40歲後肌肉將以每十年平均流失8%的速度迅速減少，40至80歲間可能流失將近1/3的肌肉。因此在防疫的關鍵時刻，中壯年族群及長輩除了盡快接種疫苗，也別輕忽肌肉與免疫力之間的關係。
彭邦中醫師說明，一般正常成人建議每日每公斤應至少攝取0.8至1公克蛋白質，但疫情之下，若想維持肌肉量、提升免疫力及確保疫苗保護力，會建議提升蛋白質量至每公斤攝取1.2公克，尤其是中老年族群、食慾較差或牙口不好的長者，除了選擇高品質蛋白質食物，可以適量攝取營養補充品，讓營養補充更有效率。
提升免疫力不可不知的營養素！多元食物＋營養品更安心
除了蛋白質是生成免疫及肌肉細胞的原料，許多維生素、礦物質對於免疫力都有相當影響，包括維生素A、D、E、C、B6、B12、葉酸及礦物質鋅、鐵、硒、銅。員榮醫院醫療體系家庭醫學科黎雨青醫師表示，維生素B6可將蛋白質分解成可用原料；維生B12、葉酸、鐵可促進免疫細胞生成與活化；維生素C、維生素E、硒可抗氧化、保護細胞，其中美國衛生研究院更指出，缺乏維生素C對免疫系統不利，可能增加新冠肺炎感染及重症死亡風險。也有多篇研究顯示，缺乏維生素D、鋅會增加新冠感染及重症死亡風險；銅則可抑制病毒活性。
許多中壯年族群或長輩誤以為自已年紀大了，代謝及運動量下降，少吃一點會比較健康，其實不然，肌肉流失將會隨著年齡增長加快，蛋白質補充需求更大。提醒民眾，除了透過多元食物攝取，亦可適量使用均衡營養品補充。黎雨青醫師指出，挑選營養品重要兩關鍵在「好吸收蛋白質」與「提升保護力營養素」，此外，選購時建議以有充分醫學實證為主，較有保障，也較可預期能快速增加體力與保護力。
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