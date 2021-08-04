中國新增96例確診 本土71例

（中央社台北4日電）中國新一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情逐日升高，官方今天通報，新增96例確診，其中有71例本土病例，涉及7個省份。
據中國國家衛生健康委員會官網，3日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例96例，其中境外移入25例（雲南7例，福建4例，江蘇3例，上海2例，浙江2例，廣東2例，天津1例，山西1例，遼寧1例，河南1例，四川1例）；本土病例71例（江蘇35例，湖南15例，湖北9例，山東6例，雲南3例，河南2例，福建1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，均為境外移入病例（均在上海）。
另據陸媒澎湃新聞，江蘇新增的35例本土確診包括南京市3例、揚州市32例。
自7月20日南京祿口機場出現防疫漏洞後，中國大陸本土確診病例持續擴張，已約15省市被病毒攻占。
截至3日24時，中國大陸現有確診病例1240例，累計治癒出院8萬7413例，累計死亡4636例，累計報告確診9萬3289例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者110萬7456人，尚在醫學觀察的密切接觸者3萬5486人。
港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬1994例，其中212人病亡；澳門特區累計確診63例，已有54例出院。（編輯：周慧盈）1100804