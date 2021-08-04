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短時間內快速擊退菸癮　新劑型戒菸噴霧提高成功率

短時間內快速擊退菸癮　新劑型戒菸噴霧提高成功率
短時間內快速擊退菸癮　新劑型戒菸噴霧提高成功率

健康醫療網

2021-08-04 11:01:00

【健康醫療網／編輯部整理】新冠疫情延燒下，吸菸者更需留意，僅靠意志力戒菸容易破功，戒斷症狀是失敗主因！中山醫學大學附設醫院家庭暨社區醫學部主任顏啟華醫師表示，戒菸者僅靠意志力恐容易破功，建議須搭配能快速紓緩戒斷症狀的尼古丁替代療法。今年台灣率先引進歐美普遍使用的新劑型戒菸噴霧，生效速度較快，短時間內快速擊退菸癮，讓戒菸成功率加倍。

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戒菸者容易破功　與意志力無關　

根據國健署107年國人吸菸行為調查，六成吸菸者過去曾嘗試戒菸，近五成未滿一周就破戒。顏啟華醫師表示，很多民眾認為戒菸失敗與意志力不足有關，但其實戒斷症狀才是失敗主因！他補充，戒菸後24小時內，身體會因尼古丁含量低產生戒斷症狀，在第二到三天更會達到高峰，此期間為戒菸失敗的關鍵危險期。

戒斷症狀是主因　戒菸噴霧提高成功

顏啟華醫師表示，戒菸者常被持續不斷的戒斷症狀消磨意志力，很快就會自我懷疑、掙扎，又再次吸菸。國外研究指出，戒菸者在症狀出現後11分鐘就會放棄。而根據波仕特2021年戒菸習慣調查，近九成戒菸者認為若無法即時紓緩突然來襲的戒斷症狀，將增加戒菸失敗率，因此建議要搭配戒菸輔助品紓緩症狀與菸癮，較能提升戒菸成功率。

顏啟華醫師說明，以重度菸癮者而言，戒斷症狀約半小時就來襲一次，但台灣現有劑型在使用後數十分鐘才開始發揮，作用效率慢，許多戒菸者等不及藥效發揮，就宣告失敗。若在更短的時間內快速紓緩菸癮，在菸癮來襲的第一時間就消滅吸菸慾望，是成功戒菸的關鍵。

今台灣引進獨特創新戒菸噴霧，為亞洲區最新的尼古丁替代療法劑型，是通過衛福部核可的安全戒菸劑型。新劑型以噴霧方式噴入口腔內，透過口腔黏膜吸收，瞬間發揮作用，生效速度與吸收速度較市面上現有劑型快，藉由快速釋放尼古丁，緩解難纏菸癮，陪伴戒菸者完成偉大挑戰。而新劑型戒菸噴霧設計輕巧、攜帶方便，只要對準口腔按壓即可，不管是任何場合都適合使用，更能增強戒菸決心。

共同為愛戒菸　響應戒菸行動

戒菸大使宥勝親臨公益活動現場表示，戒斷症狀讓戒菸之路艱辛難耐，所以他真心覺得戒菸是一項非常偉大的挑戰。他分享，他的男性長輩都為老菸槍，戒菸之路反反覆覆，常因為無法紓緩症狀又復抽，作為旁觀者十分心疼，若有快速消滅菸癮的輔助品，應相對減低戒菸的困難。他鼓勵吸戒者，特別是新手爸媽，快來響應戒菸行動，守護小朋友的健康。

顏啟華醫師提醒，目前衛福部提供各級醫院診所開設戒菸門診，提供十八歲以上且具有健保的對象進行戒菸治療服務，由專科醫師開立合適的戒菸輔助品與戒菸計畫，陪伴戒菸者完成挑戰。



資料來源：健康醫療網 短時間內快速擊退菸癮　新劑型戒菸噴霧提高成功率

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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