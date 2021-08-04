輕颱「盧碧」午後恐發海警！週五、六影響台灣最劇烈

今年第9號颱風「盧碧」（Lupit）在今（4）日8點正式生成輕度颱風，目前中心位置在北緯 21.2 度，東經 115.5 度，往東北東方向移動﹔氣象局預報員劉宇其表示，輕颱「盧碧」最快在今天下午會發布海上颱風警報，明天下半天針對澎湖、金門、馬祖地區發布陸上颱風警報，週五、六最接近台灣，到了週日才會逐漸遠離。
記者孫唯容/綜合報導
2021-08-04 11:22:05
劉宇其指出，依據目前的路徑、強度來看，「盧碧」颱風逐漸往台灣海峽方向接近，最有可能發布海上颱風警報的時機點，落在今天下午，明天下半天也有機會針對澎湖、金門、馬祖地區發布陸上颱風警報，對於離島地區的影響極大，但是正式登陸台灣的機率低，但北上過程也有加強西南風的可能性，恐為中部、南部帶來大雨或豪雨。
劉宇其表示，「盧碧」颱風目前位於台灣目前在西南西方向，未來會逐漸往東北方向前進，再轉北北東的方向，在明天接近華南沿岸，也可能登入華南陸地，週五、六通過福建，約在週日加速遠離台灣，「盧碧」颱風不確定性仍高，如果在華南陸地間較久，強度可能減弱為熱帶性低氣壓。
劉宇其說，另一個熱帶性低氣壓TD12位於台灣東方，在琉球海面上，預計這個熱帶低壓會往日本方向移動，對台灣沒有影響，未來有機會發展成為颱風，不過研判與「盧碧」產生牽引的機率不高。
劉宇其分析，明天開始「盧碧」逐漸靠近台灣，影響台灣最劇烈的時間點將在週五、六，中南部持續有大雨或豪雨，澎湖、金門、馬祖也會有明顯雨勢，西半部海上與澎湖、金門、馬祖海岸恐出現8到10級強陣風。
目前台灣仍處於大低壓帶中，今天白天南部雨勢明顯，中部以北降雨集中在午後，今晚南部降雨持續，明天開始受到颱風影響，降雨還會再增加。