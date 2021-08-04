戴資穎雙腿佈滿瘀青　藍委：檢討國訓制度、提升選手保障

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鄭麗文指出，在戴資穎背負沉重壓力，一路挺進東奧金牌戰時，一度拚到已滿是傷痕的膝蓋又磨到地板，連起身都有點吃力，就是這樣奮戰到底的態度，讓全台灣人感動不已，也創下了台灣羽球女單奧運史上最佳成績。
鄭強調，還有台灣許多優秀的運動員在巔峰時刻，都曾經遭受到傷痛的打擊，因此中斷或提前結束運動生涯，又或者在奧運比賽當中受傷奮力一搏時，是要拚下去不知道受傷後的賠償、還是保護自己再等下一次的賽事。
依據《國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法》：第十三條，依本辦法籌組國家代表隊之培訓單位、組團單位及國訓中心，應於辦理培訓或參賽期間，為其報經本部備查之選手及隊職員辦理公共意外責任保險、健康保險或傷害保險。前項所稱隊職員，包括代表隊領隊、管理、教練、防護員或其他非屬選手之隨隊人員。
投保第一項公共意外責任保險者，其保險範圍及最低保險金額如下：一、每一個人身體傷亡：3百萬元。二、每一事故身體傷亡：1千5百萬元。三、每一事故財物損失：2百萬元。
四、保險期間內總保險金額：3千4百萬元。投保第一項健康保險或傷害保險者，每一被保險人之保險金額不得低於3百萬元。除前項保險範圍外，各籌組單位得依賽會性質與需要，為選手投保短期失能等保險項目，保險經費得依全國性體育團體經費補助辦法及相關規定辦理。
對此，鄭麗文表示，也就是說當選手進入協會，協會送給國訓中心後，保障只有「國光獎章」獎勵辦法，平時與未來卻沒有保障。
另外，根據《國民體育法》，績優運動員退休後可擔任大專校院專任教師或轉介專業技術人員，這是台灣運動員最常選擇的管道，或績優運動員可免經甄選修習教育學程，直接取得教師證書分發任教。
《國民體育法》明定，具學校專任運動教練資格者，可申請分發擔任教練，或輔導至各縣市政府或各級學校擔任教練。若有轉職意願也可接受職訓，由政府負擔費用，而有創業想法的運動員，也可申請青年創業優利貸款。
鄭麗文強調，選手們付出青春後得來是「短期保險」，但退休後、受傷後的保障才是重中之重，如奧運這類大賽，應由體育署先訂定一個制式契約，包括各種出賽前的細項，如：訓練、比賽、機票、住宿、保險，甚至是受傷後的賠償費用 等等，再交由各運動協會與選手為契約的修改與訂立，就能免於像這次的搭機爭議，更能讓選手無後顧之憂為國爭光。
此外，國民黨立委林奕華已正式行文體育署，針對此次未晉級8強者除了發給每人10萬元獎勵金，也應公開鼓勵，感謝他們為中華隊爭光的努力。
林奕華指出，國內好手都是經過多年培訓苦練，努力為中華隊搶下奧運進場門票，即使這一次鎩羽而歸，站在鼓勵的角度，政府本就應發給未晉級選手獎金，期勉選手能繼續為國爭光。