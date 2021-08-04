傳藝金曲獎入圍公布！廖乾元、「台灣第一苦旦」獲特別獎
隨著疫情警戒降至2級，除了電視節目開始錄影、戲劇開拍之外，藝文界的各項年度盛事，也摩拳擦掌準備登場！而由文化部指導、國立傳統藝術中心主辦的第32屆傳藝金曲獎，昨（3）日也公布入圍名單，其中眾所矚目、象徵著終身成就、特殊貢獻的特別獎，由四海唱片已故創辦人廖乾元與人間國寶廖瓊枝獲得。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-08-04 12:22:12
廖乾元獲頒出版類特別獎，他是開台灣原創國語流行歌曲製作的先河，經營有成後，踐履文化理想，積極投入資金，廖乾元不計盈虧製作國樂、西樂、合唱和藝術歌曲等唱片，不但保存了二十世紀後半，包括許常惠、馬思聰、李抱忱、黃友棣等華人音樂家的重要創作，同時記錄了梁在平、王正平、中廣國樂團等個人或團體的珍貴演出，更推動建立公播收費與版稅支付制度，對台灣音樂產業有非常大的貢獻。
而戲曲類特別獎得主為歌仔戲人間國寶廖瓊枝，她從事歌仔戲表演藝術超過70餘載，親身參與並見證台灣歌仔戲各發展時期之重要演出形式，包括賣藥團、內台歌仔戲、廣播歌仔戲、外台歌仔戲和電視歌仔戲等。廖瓊枝身段細膩優美，唱腔傳神感人，被譽為「台灣第一苦旦」、「東方最美詠嘆調」。廖瓊枝自1980年代起，錄製歌仔戲史上第一套唱腔錄音，並製作台灣第一套「台灣傳統歌仔戲藝術薪傳計畫身段教材」，數十年來，她致力於校園與社會推動歌仔戲薪傳，培養了大批專業人才及業餘愛好者，可說是推動台灣歌仔戲精緻化，以及教學體系化的重要先驅。
第32屆傳藝金曲獎頒獎典禮將於10月9日晚間7點於台灣戲曲中心大表演廳盛大舉行，屆時典禮將會透過電視頻道中視新聞台、傳藝金曲獎臉書粉絲專頁、Youtube同步直播。
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