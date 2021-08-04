白俄東奧女將獲波蘭庇護　赴華沙前先飛奧地利

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機場官員告訴記者，齊瑪諾斯卡雅原定登上直飛波蘭首都華沙的班機，但在最後一刻改搭奧地利航空（Austrian Airlines）航班前往奧地利，預計下午4時05分降落維也納。一名與她有聯繫的白俄人士說，基於安全隱憂，外交人員更改了她的航班。
齊瑪諾斯卡雅戴著口罩和墨鏡，身穿藍色牛仔褲和藍色上衣，在警方護送下乘坐廂型車抵達成田機場。她並未回應守候在場的數十名記者提問，而是在幾名工作人員的陪同下進入機場VIP休息區。
國際奧林匹克委員會（IOC）昨天表示，已對這起事件啟動正式調查，預計將收到來自白俄羅斯代表隊的報告。
齊瑪諾斯卡雅日前表示，因為她在社群網站抒發不滿，被認為是批評政府，代表隊就要把她強制送回國。她當時告訴路透社：「我將不會返回白俄羅斯。」
波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）昨天表示，他已和「勇敢」的齊瑪諾斯卡雅交談過，還說她「目前很安全且得到良好照顧」。
莫拉維茨奇在臉書寫道：「我向她保證，她可以信賴波蘭的支持和團結。她將在未來幾天飛往華沙，她在那裡將能毫無阻礙地成長茁壯，如果她願意，也能獲得進一步協助。」（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1100804