K-pop女王CL「走」出自我！奪威士忌亞洲代言Show女力

擁有「Girl Power女子天團」響亮名號的韓國團體2NE1，雖然早在2016年宣布解散，隊長CL和團員Dara、Bom及Minzy也都各自發展，但「合體回歸」的呼聲卻始終不間斷，網路上甚至一度傳出2NE1有望在2021年5月合體回歸，讓熱愛2NE1的粉絲們滿懷期待。不過可惜的是，2NE1至今仍未證實任何合體傳言，倒是赴美發展多年的隊長CL，近來頻頻有好事分享，預告霸氣女力即將席捲亞洲。





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曾任2NE1隊長，並於2014年即隻身赴美闖蕩的CL，不僅以歌聲突破文化隔閡，獨特前衛的時尚品味也深受國外各大設計師的青睞，近日更在IG宣佈即將推出新專輯《ALPHA》，並與姜丹尼爾的經紀公司「KONNECT娛樂」攜手合作；消息一出，令忠實歌迷感到相當興奮，期待CL再次施展Girl Crush極致魅力。





CL的歌唱生涯看似順遂風光，但其實一路走來大小挫折不斷，尤其以2NE1走紅之後，赴美發展一切從零開始，除了要具備爆發力十足的歌唱實力，更需要不畏逆境、勇於嘗試的人格特質，一肩扛下歌手、化妝師、經紀人等多種身份；毅力驚人的CL咬牙挺過種種辛酸，終於在美國樂壇創下亮眼成績，成為首位登上美國告示牌百大排行榜的韓國女歌手。





近期除了與KONNECT娛樂簽約、推出新專輯之外，CL的發展重心也逐漸聚焦在亞洲區；不論眼前有多少挑戰與挫折，始終對音樂滿懷熱情，毫無畏懼地大步向前邁進的CL，激勵著世界各地的粉絲們，也深深吸引了全球知名蘇格蘭威士忌品牌JOHNNIE WALKER。





▲ CL成為「Keep Walking」亞洲區代言人，走出自我，大秀率性自信。（圖／資料照片）

JOHNNIE WALKER雪莉炸彈力邀CL合作，擔任「Keep Walking」亞洲區代言人，希望能藉由CL震撼人心的故事，堅定不移的熱情和大膽的樂觀主義，讓Keep Walking精神更加深植人心；在近期釋出的宣傳影片中，完美傳達CL不願屈服標籤及偏見，不願妥協被框架束縛的精神，並且勇於挑戰自身極限，Show出自信讓全世界瞧瞧。





CL也表示：「我一直希望能透過開闢新的道路、打破文化障礙和挑戰刻板印象，激勵所有人不要被現狀束縛。很高興能夠和JOHNNIE WALKER一起說自己的故事，繼續在世界各地突破界限。」由此宣言，即可看出CL的霸氣率性，也能預期CL的演藝事業將提升至全新境界，未來發展精彩可期。



