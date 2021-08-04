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台灣學齡兒童青少年網路成癮現況
依據國家發展委員會「106年網路沉迷研究調查」，我國12歲以上民眾，約有5.0%屬於網路沉迷風險族群，而其中82.5%最常使用智慧型手機上網。網路沉迷風險者玩遊戲(34.0%)、看影片(33.4%)或經營網路社群(28.7%)的比例也顯著較非網路沉迷風險者高。國家衛生研究院於2017年對全國高中以下學生進行調查顯示，國內青少年網路遊戲成癮盛行率為3.1%。
網路成癮之自我檢測
臺北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主治醫師李宛臻表示，若您懷疑孩子有網路成癮傾向，可先使用「網路使用習慣自我篩檢量表」快速檢測。此量表為台大心理系陳淑惠教授研究室所發展，亦可在衛生福利部網站查詢到：（請評估您最近6個月內之實際情形是否與下表中敘述一致）
此表可適用於10-25歲學生，每題若答極不符合計為1分，非常符合計為4分（如括號中數字），若分數達11分以上，則為高度沉迷傾向，建議進一步至門診接受完整評估。
網路成癮之評估與治療
李宛臻指出，除了評估網路使用是否達成癮程度，是否合併有其他精神科疾病亦為評估重點。研究顯示，網路成癮者有高達14%合併注意力不足過動症、30%合併焦慮相關疾患、7%合併憂鬱症，而上述疾病時常會惡化孩子的網路成癮行為，因此需同時處理以增進療效。
治療方面，除了使用藥物治療上述常合併的精神科疾病外，針對網路成癮部分則須多管齊下，包含個別心理治療、家族治療、以及醫療和學校輔導系統合作，彈性調整孩子的教學規畫以減少其挫折感。在個別心理治療中，透過逐步建立孩子想改變的動機，強化其壓力處理能力、自我控制技巧、人際技巧，協助孩子探索興趣，強化自我認同並建立自信，進而增強其應付外在挫折的能力，為主要治療目標。在家庭治療中，透過強化父母親職功能，鼓勵家內訂定明確界線與規範，調整親子溝通模式並協助其減少衝突，亦能有效促進孩子的康復。
松德院區目前針對網路成癮之青少年有一醫療服務計畫，提供整合性治療及個案管理追蹤服務，期待能夠多一些資源，接住這些在成長途中暫時迷失自我的孩子們，並協助讓其重拾真實世界中的樂趣及成就感。
資料來源：健康醫療網 孩子為什麼會網路成癮？ 醫師解析評估與治療
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊