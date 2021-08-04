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孩子為什麼會網路成癮？　醫師解析評估與治療

孩子為什麼會網路成癮？　醫師解析評估與治療
孩子為什麼會網路成癮？　醫師解析評估與治療

健康醫療網

2021-08-04 14:01:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】網路成癮成因相當複雜，可視為個體及外在環境交互作用結果。在個體部分，孩子本身的人格特質，例如：衝動性高、決策及計畫事情能力弱、情緒調節能力弱、挫折忍受度低、傾向以逃避處理負面感受、以及長期缺乏自信等，會讓他們更傾向以能夠「快速紓解負面情緒」方式處理生活中的各式挫折，而網路快速、便捷、以及匿名性，便容易成為這群孩子逃避現實挫折，及排解負面情緒的最佳管道。

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而外在環境因子，包括社交孤立、人際關係不佳、平時無除了網路外的其他興趣或專長、學業成就低、在學校歸屬感低、以及家庭衝突多等生活挫折，就像一股強大的推力般，將孩子推往虛擬世界中。

台灣學齡兒童青少年網路成癮現況

依據國家發展委員會「106年網路沉迷研究調查」，我國12歲以上民眾，約有5.0%屬於網路沉迷風險族群，而其中82.5%最常使用智慧型手機上網。網路沉迷風險者玩遊戲(34.0%)、看影片(33.4%)或經營網路社群(28.7%)的比例也顯著較非網路沉迷風險者高。國家衛生研究院於2017年對全國高中以下學生進行調查顯示，國內青少年網路遊戲成癮盛行率為3.1%。

網路成癮之自我檢測

臺北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主治醫師李宛臻表示，若您懷疑孩子有網路成癮傾向，可先使用「網路使用習慣自我篩檢量表」快速檢測。此量表為台大心理系陳淑惠教授研究室所發展，亦可在衛生福利部網站查詢到：（請評估您最近6個月內之實際情形是否與下表中敘述一致）

此表可適用於10-25歲學生，每題若答極不符合計為1分，非常符合計為4分（如括號中數字），若分數達11分以上，則為高度沉迷傾向，建議進一步至門診接受完整評估。

網路成癮之評估與治療

李宛臻指出，除了評估網路使用是否達成癮程度，是否合併有其他精神科疾病亦為評估重點。研究顯示，網路成癮者有高達14%合併注意力不足過動症、30%合併焦慮相關疾患、7%合併憂鬱症，而上述疾病時常會惡化孩子的網路成癮行為，因此需同時處理以增進療效。

治療方面，除了使用藥物治療上述常合併的精神科疾病外，針對網路成癮部分則須多管齊下，包含個別心理治療、家族治療、以及醫療和學校輔導系統合作，彈性調整孩子的教學規畫以減少其挫折感。在個別心理治療中，透過逐步建立孩子想改變的動機，強化其壓力處理能力、自我控制技巧、人際技巧，協助孩子探索興趣，強化自我認同並建立自信，進而增強其應付外在挫折的能力，為主要治療目標。在家庭治療中，透過強化父母親職功能，鼓勵家內訂定明確界線與規範，調整親子溝通模式並協助其減少衝突，亦能有效促進孩子的康復。

松德院區目前針對網路成癮之青少年有一醫療服務計畫，提供整合性治療及個案管理追蹤服務，期待能夠多一些資源，接住這些在成長途中暫時迷失自我的孩子們，並協助讓其重拾真實世界中的樂趣及成就感。



資料來源：健康醫療網 孩子為什麼會網路成癮？　醫師解析評估與治療

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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