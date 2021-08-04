2021保險信望愛　富邦人壽蟬連年度最佳壽險公司殊榮

2021保險信望愛獎3日舉辦線上頒獎典禮，富邦人壽繼2019年之後再度蟬連最大獎項「年度最佳壽險公司」殊榮，並榮獲「最佳社會責任」、「最佳保險專業」、「最佳通路策略」、「最佳保險教育貢獻」、「最佳整合傳播」、「最佳通訊處(富方通訊處處經理劉景富)」、「最佳商品創意」等10項大獎及8項優選肯定，為業界獲獎最多之壽險公司，成績斐然。





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其中個人獎項部分，「最佳專業顧問獎(內勤組)」由經營企劃作業品質科專案經理呂瓊敏榮獲，中英通訊處游為善行銷經理奪得「最佳專業顧問獎(內勤組)」，「最佳社會貢獻獎」則由高采通訊處業務襄理孫茂誠拿下。





富邦人壽總經理陳俊伴表示，今年第二度拿下「年度最佳壽險公司」備感榮耀，感謝現代保險教育事務基金會籌辦保險信望愛獎，也謝謝評審的肯定以及所有同仁的努力。今年全台面臨新冠肺炎的威脅，在保險局的指引下，讓保險業落實零接觸的防疫措施，不但保護員工的安全，更保障社會大眾安全。富邦人壽更關心第一線的防疫及醫護人員，透過企業之力，帶給社會一些力量，共同度過疫情。





▲富邦人壽蟬聯2021年第22+1屆保險信望愛獎「年度最佳壽險公司」最高殊榮，陳俊伴總經理(右)自金管會保險局施瓊華局長(左)遠距接獲獎座與證書。（圖／富邦人壽提供）

富邦人壽蟬連「年度最佳壽險公司獎」最大殊榮 再創佳績

疫情期間為減少染疫風險及減輕民眾經濟壓力，推出視訊投保、保單借款紓困方案，並啟動多項便民應變措施；更挹注企業資源，捐款支持政府及醫療院所，並致敬前線抗疫醫護，提供確診關懷慰問金3~5萬元。富邦人壽秉持永續的企業經營核心精神，落實在風險管理、保險商品、客戶服務及社會關懷等面向，今年再次拿下保險信望愛獎全場最大獎項「年度最佳壽險公司獎」殊榮，勇冠業界。





富邦人壽將企業社會責任結合保險本業，從公司治理、員工照護及社會參與、綠色營運等面向，積極落實永續治理(ESG)，致力帶動台灣社會永續共好，充分展現「最佳社會責任獎」之精神。為提升員工專業度以提供更優質的服務，開辦各類數位學習平台、開發視訊生調體檢等創新保險科技化服務，榮獲「最佳保險專業獎」。運用FBFLi活動管理系統，增進保戶關懷與服務，贏得「最佳通路策略獎」。為讓社會大眾更了解保險的重要性，富邦人壽官網透過趣味化的虛擬保險館、街訪影片等，拉近民眾與保險的距離，榮獲「最佳保險教育貢獻獎」。企業形象影片以「有你 就沒有偏鄉」為主軸，全面拓展服務據點、縮短保險資源城鄉差距，充分展現企業社會責任與保險價值，拿下「最佳整合傳播獎」。去年新冠肺炎爆發之初，即推出國內首張防疫保單「富邦人壽金放心法定傳染病一年定期健康保險」，帶動全台產壽險業界效仿，榮獲「最佳商品創意獎(優選)」。





▲富邦人壽連續兩屆蟬聯保險信望愛獎「年度最佳壽險公司」最高殊榮，總計榮獲10項大獎、8項優勝，為業界獲獎最多之壽險公司，陳俊伴總經理感謝主辦單位與評審的肯定，以及同仁的努力付出。（圖／富邦人壽提供）

最佳社會責任獎：重視永續發展 致力環境永續

「永續」為富邦人壽穩健經營的核心之一，於「環境永續」、「社會關懷」和「公司治理」ESG三面向持續深耕，發揮企業影響力、擴大實質的正向循環。於環境永續方面，推動「綠色採購、友善職場、服務無紙化、響應公益環保」四大低碳策略，並為全台首家響應河川廢棄物快篩計畫之企業，以具體守護水資源永續課題。社會關懷方面，除了持續關懷失智高齡議題，獲得縣市政府響應加入支持發送手鍊服務，讓失智病友走失被尋獲的機會大幅提高；並推出「富邦人壽 健康邦」LINE 主題帳號，打造全民健康數位生活圈；亦鼎力支持全台四大馬拉松、UBA 大專籃球聯賽等。公司治理方面，遵循並超越責任投資管理準則，強化企業管理與提升資產品質；關注社會議需求，推出創新商品服務；且重視員工照護，為國內唯一獲國健署「全國績優健康職場活力躍動獎」壽險企業。





最佳保險專業獎：科技化數位平台 打造優質學習環境與創新服務

打造科技化數位學習平台（如視訊課程、直播平台等），提升同仁的專業能力，提供保戶更專業優質的服務。另外也創新多項保險科技化服務，如視訊投保、視訊生調體檢替代方案、響應保全/理賠聯盟鏈，讓客戶在投保及申請保全變更或理賠時，能更安全、更便捷；同時落實公平待客原則與健全法遵制度，全方位提升客戶服務質量，體現卓越客戶服務的領導品牌價值。





最佳通路策略獎：因應數位潮流 發展網路平台

因應數位化潮流，首創業界開發FBFLI活動管理系統，結合社群軟體、議題包等，協助業務同仁提升與客戶的互動頻次，及時提供保戶關懷與服務；網路投保平台提供24小時便利投保管道，及時滿足投保需求。銀保通路則透過銷售轉型訓練、智能輔銷平台及多元商品線，讓銀行理專與富邦人壽共同為銀行端的保戶提供專業服務；同時持續發展代理整銷通路，運用金控資源創造跨售綜效、啟動雲端科技等多面向精緻服務，滿足客戶需求。





最佳保險教育貢獻獎：保險教育趣味化、創新化 拉近民眾與保險距離

為讓社會大眾更了解保險的重要性，富邦人壽領先業界推出互動式體驗的「虛擬保險館」，以趣味化的方式加深使用者對於保險的認知與感受，引領年輕世代以全新視角認識保險。與Yahoo TV合作推出「保險街訪影片」，以生活化的主題切入（如因應新冠肺炎之醫療險影片、結合外送風潮探討保險職業風險等級），透過街訪真實呈現民眾對保險議題的反應，再進一步以情境式短篇QA與新聞時事等手法，拉近民眾與保險的距離，進而提升國人的風險保障意識。





最佳整合傳播獎：有你就沒有偏鄉 縮短保險資源城鄉差距

延續2018年《在主場發熱發光》，富邦人壽推出企業廣告二部曲《有你就沒有偏鄉》，傳遞一般社會大眾所理解的「地理偏鄉」，亦延伸定義「心理偏鄉」，以地理偏鄉連結企業的在地關懷，及強調人際關係之心理偏鄉，來展現業務團隊溫度且專業之形象，呈現每個微小的改變，都是因為每個人的全心全意投入與關注，匯聚成正向力量，擴大「有你，就沒有偏鄉」的真實影響力。富邦人壽全面拓展服務據點、縮短保險資源城鄉差距，充分展現企業社會責任與保險價值。





最佳商品創意獎：業界首創防疫保單 保戶金放心

台灣自2020年1月發生首例新冠肺炎案例確診後，社會陷入疫情對健康威脅的恐懼，為協助國人對抗新冠肺炎疫情，富邦人壽於去年3月即率先推出國內首張法定傳染病定期健康險─「富邦人壽金放心法定傳染病一年定期健康保險」，提供保戶更全面的保障規劃。商品開辦後數週，更帶動全台產壽險業界效仿，陸續開辦因應防疫的保險商品，讓國人擁有多重保障方案之選擇。



