稅收大增籲「普發現金」　高嘉瑜：與振興5倍券同步發放

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今年上半年度的稅賦收入大增，整體金額逾1.23兆，和去年同期相比就增加了2682億元，年增27.7%，其中證交稅增加757億元、營所稅增加726億元、綜所稅增加376 億元、營業稅增加374億元、貨物稅增加108億元，光是以上這些增加的稅收，就能夠普發超過1萬元的現金。

振興方案應現金、數位五倍劵同步發放，利用稅收再加碼，呼籲中央更應該要與民同心、普發現金，才能符合取之於民、用之於民的精神，畢竟1萬元對真正有需要的民眾來說真的能解燃眉之急。

考量去年振興成效多被詬病在行政、印刷費用支出近23億過高，今年的五倍券的1100億預算也有近136億元的行政預算，如此浪費公帑又勞師動眾，實在不符合會做事政府的精神，加上領取數位券竟只有7%，更不符合疫情下應朝數位轉型、數位支付的政策目的，若又群聚領券、排隊消費，更讓疫情擴散。

應該同時提供民眾「數位振興五倍劵」和「現金」，若預算有限，則建議二種方案二擇一讓民眾自選，可以直接領現金，或是直接領五倍券，

雙管齊下、各取所需或許更能符合民眾的需求及期待，而五倍劵限定用數位的方式發放也可以有效的減少印刷成本及行政支出，節省公帑﹔除此之外，在稅賦收入增加的基礎上更可以考慮再加碼發送現金，在讓民眾有感的同時達到刺激經濟的效果。



