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稅收大增籲「普發現金」　高嘉瑜：與振興5倍券同步發放

▲民進黨立委高嘉瑜專訪。（圖／記者林柏年攝 , 2020.12.14）
▲民進黨立委高嘉瑜專訪。（圖／記者林柏年攝 , 2020.12.14）

記者孫唯容/綜合報導

2021-08-04 15:09:11

行政院有望今年9月推出「振興五倍券」，以1000元現金，換購價值5000元的五倍券。對此，民進黨立委高嘉瑜今（4）日表示，今年上半年度的稅賦收入大增，整體金額逾1.23兆，和去年同期相比就增加了2682億元，光增加的稅收，就能「普發超過1萬元」的現金，呼籲中央現金、五倍券同步發放。

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行政院「振興五倍劵」的規劃，預計重施去年三倍券的模式，改為讓民眾用1000元換5000元，也考慮同步發行250至800元不等的藝放券、動滋券、客庄旅遊券、農遊券等，光是振興券的部分就初步匡列了1100億元的預算﹔對於中央的決策，高嘉瑜質疑，這樣的方式是否真的能達到預期效益 ？

高嘉瑜直言，今年上半年度的稅賦收入大增，整體金額逾1.23兆，和去年同期相比就增加了2682億元，年增27.7%，其中證交稅增加757億元、營所稅增加726億元、綜所稅增加376 億元、營業稅增加374億元、貨物稅增加108億元，光是以上這些增加的稅收，就能夠普發超過1萬元的現金。

高嘉瑜認為，振興方案應現金、數位五倍劵同步發放，利用稅收再加碼，呼籲中央更應該要與民同心、普發現金，才能符合取之於民、用之於民的精神，畢竟1萬元對真正有需要的民眾來說真的能解燃眉之急。

高嘉瑜說，考量去年振興成效多被詬病在行政、印刷費用支出近23億過高，今年的五倍券的1100億預算也有近136億元的行政預算，如此浪費公帑又勞師動眾，實在不符合會做事政府的精神，加上領取數位券竟只有7%，更不符合疫情下應朝數位轉型、數位支付的政策目的，若又群聚領券、排隊消費，更讓疫情擴散。

高嘉瑜也建議，應該同時提供民眾「數位振興五倍劵」和「現金」，若預算有限，則建議二種方案二擇一讓民眾自選，可以直接領現金，或是直接領五倍券，希望用於一般生活開支的民眾可以領取現金，而有錢有閒可以進行餐飲、旅遊娛樂性消費的民眾，可以用和前項現金相同的金額換取五倍的「數位振興劵」。

雙管齊下、各取所需或許更能符合民眾的需求及期待，而五倍劵限定用數位的方式發放也可以有效的減少印刷成本及行政支出，節省公帑除此之外，在稅賦收入增加的基礎上更可以考慮再加碼發送現金，在讓民眾有感的同時達到刺激經濟的效果。

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