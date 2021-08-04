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新北傳播鏈還沒阻斷　侯友宜憂：回到三級搞不好只要2天

▲侯友宜要求漁業處、警消單位與海巡署保持聯繫，若有異常狀況立即通報，共同防堵變種病毒入侵，避免漁港成為防疫破口。（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜要求漁業處、警消單位與海巡署保持聯繫，若有異常狀況立即通報，共同防堵變種病毒入侵，避免漁港成為防疫破口。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-08-04 15:15:16

雙北餐廳從3日起開放內用！新北市長侯友宜今（4）日在市政會議強調，新北的傳播鏈還沒阻斷，最沒有條件掉以輕心，新北市從確診個位數到百位數只花4天，「當降回警戒二級，回到三級搞不好不用4天，只要2天」，因此只要一有異常政策就收。

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侯友宜再次提醒各局處，仍需密切觀察每日疫情的指標，尤其近日疫情趨緩，全國降至二級警戒，市民低度活動的條件逐漸放寬，每個確診個案所帶來的殺傷力及影響力，將比警戒三級時期更加嚴重；指示各局處仍應全力備戰，避免新北疫情再度回升。

侯友宜表示，對於部分未落實防疫措施的店家，開放首日先以規勸為主，若有嚴重違反規範，將不勸導逕行開罰；「脫下口罩的飲食行為，很容易造成感染傳播鏈」，家裡若有確診者，共同用餐也容易群聚感染，提醒民眾在餐廳飲食務必遵守防疫規範，切勿因開放就鬆懈。

侯友宜今日在市政會議也聽取漁業處的報告後，裁示近日國內發生漁船走私出現漁工確診的事件，顯見漁港管控的重要性，要求衛生局、漁業處及警察單位應全力做好漁港稽查，防止漁船走私，若有走私漁船出現確診的個案，應立即撤銷業者漁船執照；同時鼓勵漁民定期篩檢，防堵海港出現防疫破口。

侯友宜認為，國內疫情雖趨緩，但國際間疫情升溫，面對Delta病毒來勢洶洶，更應嚴守邊境，除機場落實入境普篩及隔離檢疫管控外，呼籲中央應加強漁港防疫措施，嚴查漁船走私；此外，要求漁業處、警消單位與海巡署保持聯繫，若有異常狀況立即通報，共同防堵變種病毒入侵，避免漁港成為防疫破口。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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