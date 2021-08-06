影／挑戰試吃南部超巨雞佛披薩 網友驚：吃完的是勇者！
披薩是不少人聚會時的美食首選，濃稠起司配上餅皮的香味，讓人難以抗拒，然而近年來披薩的創意口味猶如雨後春筍般不斷冒出，如珍珠奶茶、香菜、豬血糕等，選擇相當多元。Youtube頻道「艾倫胖胖胖起來 」這次就要來挑戰超特別的「雞佛（又稱雞子、雞睪丸）」口味比薩，到底吃起來會怎樣呢？
影像中心/綜合報導
2021-08-06 10:00:00
首先登場的是「海鹽起司」的雞佛披薩，金黃焦香的起司，配上超巨大的火雞佛，雖然外型看起來相當美味，但是當頻道主一口咬下後，卻面露難色，甚至一時之間難以給予評價。
緊接著是「泰式酸辣」口味，頻道主認為，這應該會比剛剛的海鹽起司來的順口，事實也如他所想像，他表示，海鹽配上雞佛呈現的口感實在太原味，讓人難以下嚥，但是泰式酸辣就比較理想，好吃不少。
影片最後，他也給出了心得評價，如果是對內臟類特別有愛的人，絕對可以嘗試看看，但是千萬不要選擇海鹽的原味，因為即便是像他這麼愛吃雞佛的人都難以下嚥，可見挑戰的難度相當高。（文字編輯：沈傳恩）
▶ 感謝授權：艾倫胖胖胖起來
原始影片：https://youtu.be/jVEqx2syrW4