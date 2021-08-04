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看診時，林小姐膝關節腫痛有改善，但是就診前一天右肘又痛起來，醫師一方面檢測尿酸、類風溼因子與免疫抗體，同時開立非類固醇消炎止痛藥治療，一周後檢驗結果均為正常，醫師由林小姐發病過程與檢驗數值，初步診斷是「反覆性風溼症」，但因有類風溼性關節炎的家族病史，醫師囑咐若關節炎發病頻率越來越密，或發炎持續時間越來越長，請盡速回診。
臺北市立聯合醫院仁愛院區過敏免疫風濕科主治醫師蔡明翰說，「反覆性風溼症」像不定點也不定時的炸彈，無法預測更難以捉摸，最典型的主訴是「痛的地方跑來跑去」，而且通常抽血和X光都沒有明顯異常。
「反覆性風溼症」不但症狀多變，疼痛誘因更是多元，如壓力、勞累、感染、氣候變化和重口味食物等因人而異。一般是年輕到中年女性較常發病，通常一次會有一到三個關節發炎，腫痛持續數日就緩解，發作頻率一年數次較常見。蔡明翰表示，目前尚無專門對「反覆性風溼症」的診斷工具，且此病症狀常和痛風、類風濕性關節炎或血清陰性關節炎類似，因此確診此病前要先排除其他關節炎。
預後較佳 不易損害關節而失能
急性發作時，先用非類固醇消炎止痛藥、秋水仙鹼等緩解，若經常發作，則可長期使用疾病調節抗風濕藥物控制。此病預後較佳，不易損害關節而失能；但有些病人後來會進展成類風溼性關節炎，所以還是要定期回診追蹤才不會延誤病情。
資料來源：健康醫療網 愛玩捉迷藏的反覆性風濕症 「痛的地方跑來跑去」
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