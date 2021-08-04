賣大杯紅茶冰超好賺？網反揭「創業內幕」：很考驗耐心
炎熱的夏天到了，不少人都會買上一杯冰涼的手搖飲料消暑，特大杯的紅茶冰更是廣受歡迎。就有網友好奇表示「紅茶冰為什麼可以賣的這麼便宜又大杯，不會虧本嗎？」貼文隨即引發討論，更有人點出該產業的「創業內幕」。
編輯中心/綜合報導
2021-08-04 15:40:01
原PO在論壇PTT上發文提到，「台灣天氣又炎熱，買杯手搖消消暑是不錯的選擇，我喜歡買我家巷口的紅茶冰店，一大杯1000cc只要20元，便宜又好喝，比起一堆連鎖店要便宜多了，相較起來，我家巷口真的爆打這些連鎖飲料店，為什麼紅茶冰可以買這麼便宜啊？」
貼文一出立刻有網友回應「去食品材料行逛逛就知道原因了」、「去買20元茶包可以煮一大桶」、「自己買茶包泡 一千cc成本也不用5塊」「成本不到5塊，塑膠杯最貴」、「決明子紅茶一包煮一缸喝到吐不用20」、「古有云：第一賣冰第二做醫生」、「連鎖店是因為加盟金貴死了，還要跟本店拿原料，賺頭少很多」。
不過也有人點出開設飲料店的辛苦面，「個人創業最容易入門的就飲料、賣冰，只是你要一直綁在那邊服務，對這個行業沒有熱情的，只想投個錢雇人爽賺的，通常很快就收了」、「人力成本考量進去，其實也很難賺」、「賣涼水真的很好賺，但重點是你要賣的出去，很多人連前期都撐不過去」。（編輯：潘毅）