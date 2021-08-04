30歲仍當打工族！男曝「真實理由」 眾認了：大家都相同
不少人都會在學生時期尋找兼職打工，額外賺取生活費。不過就有網友，直到30歲仍在當兼職打工族，他提出的「背後理由」曝光後，也引發關注討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-04 15:53:43
原PO在論壇Dcard上發文提到，「我今年30歲，目前在一家公司擔任兼職工讀生，已經做了這工作快要5年了，因為工作輕鬆加上自由排班，所以對於這份工作很滿意，一個月的薪水不算多26K~28K而已，但每個月的可以存個15000左右」。不過他也相當好奇「我朋友不少還在做時薪工的，30歲還在打工的人算多嗎？」
完整經歷曝光後，也引發熱議，不少網友認同「不用想那麼多啦，開心就好了，人生也才幾十年」、「很讚的想法」、「自己開心就好，每個人追求的不一樣，不用拿別人的標準套在自己身上」、「只要沒有財富自由都是打工人，我們幫老闆打工，老闆幫房東打工，大家都是打工人」、「30歲打工有何不可，又不礙到誰，而且自由無價，我們賺錢就是為了換取自由，那既然有了自由那何須再拼那麼多錢？」「不是發錢的，就是給人家工作賺錢的，打工沒有什麼不對，有福利好條件，就不是差的工作」。
但也有人提醒，「其實自己開心就好，只是可能承受被取代的風險，除非你的打工是有專業的，假設公司提前收掉或裁員不然中年失業很可怕的」、「一般來說正職兼職差在薪水以外的福利，如果覺得這份兼職的福利跟薪水夠用，那就沒差啊，反正都是賺錢，夠用的話開心賺當然好啊」。（編輯：潘毅）