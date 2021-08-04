幻象2000戰機迎接選手　徐巧芯：國軍不是啦啦隊

台灣選手在此次東奧拿下亮眼的成績，也破了許多紀錄，羽球國手李洋、王齊麟、戴資穎等選手今天下午搭乘華航班機返台，政府安排了4架幻象戰機迎接，伴著選手飛回桃園機場。國民黨台北市議員徐巧芯對此表示，國軍的工作是保家衛國，不是當啦啦隊。
新頭殼newtalk
2021-08-04 16:17:31
政府為了恭賀國手的好成績，安排了4架幻象戰機伴飛，徐巧芯發文表示，國軍平時很辛苦了，不要再給他們壓力。這幾年來因為共機繞台數量不斷增加，我國空軍已然非常辛苦。難以休假、壓力很大，這是現役空軍的常態，但他們為了保護國家，沒人吭聲。在和平時，他們是安靜的守護者；要是戰爭發生，他們是賭上性命保護人民的的英雄。我百分之百支持台灣的奧運選手光榮歸國，但不需要、不應該增加國軍的壓力，花費國防部的預算建立虛華的排場。
徐巧芯也說道，每個人在自己的職位上做好自己的工作，就是台灣英雄。奧運選手是，空軍也是。
在文內提到近幾年發生許多殉職事件，政府對這些事情的「調查」總是雷聲大雨點小，哀悼完以後軍人們還是咬著牙繼續練習，守護台灣。每一趟的飛行，都有風險，都有可能回不來。所以我們更應該審慎評估對於他們的任務是否與他們工作的本質相符。
徐巧芯在文末也提到，政府透過政策協助選手的未來發展，以及優化教練、防護員等同樣盡心協助選手相關職業的環境，才是選手們真正需要的。
新聞來源為Newtalk 新頭殼