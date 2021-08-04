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這些差異取決於個人的心理特質以及疫情對個人的影響。因此，當發現自己的心境跟別人不一樣的時候，首先要注意的是不要陷入誰對誰錯的問題，因為每個人在隔離這段期間所遭遇的狀況不同，在解封的時候，每個人對於安全跟期待也可以不一樣，不需要普天同慶。可以給自己跟周邊的人允許按照自己的步驟走出封鎖，保有自己調整改變的時間。
從「微解封」開始 重新社交生活
對於已經受到病毒驚嚇的大腦，面對「新正常」生活的改變，也是需要有計劃的逐步調整。每個人調整的步驟不一樣，首先是要允許自己依據自己的節奏進行。先選擇變化比較小的、已經習慣的、比較小規模的社交互動開始，把注意力集中在當下的活動，不要糾結於「假設」或「應該」發生的事情，讓大腦在安全的情況下，慢慢適應「新正常」的生活。
病毒影響範圍廣 及早就醫解除不適
奇美醫學中心精神醫學部部長林健禾表示，病毒影響的不只是生理，搭著媒體網路的放送，心理層次的散播比實際病毒散播的更廣，心理受影響的人數遠遠超過被病毒感染的實際人數。
對於心理比較敏感的人來說，倘若這段期間焦慮、緊張大到超過自己能負荷的程度，產生身心症狀，應該及早就醫，透過醫師的協助把身心症狀解除，早日調整恢復新的正常生活。
資料來源：健康醫療網 「微解封」憂成破口？ 漸進式心態達「新正常」生活
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