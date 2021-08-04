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「微解封」憂成破口？　漸進式心態達「新正常」生活

「微解封」憂成破口？　漸進式心態達「新正常」生活
「微解封」憂成破口？　漸進式心態達「新正常」生活

健康醫療網

2021-08-04 16:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】COVID-19（新冠肺炎）疫情嚴峻進入警戒第三級，為避免病毒散播，疫情擴大，大家採取封閉，減少接觸的方式來保護自己，不要出門、與人保持距離、不在外用餐，成了這段日子的常態。隨著微解封的到來，很多人希望早日回歸「正常」的日子，但也有一些人，因為微解封後，原先採用封閉換得的安全感開始消失，開始出現焦慮、恐慌，擔心微解封恐釀成防疫破口。

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尊重自己跟他人　疫情下的人生課題

這些差異取決於個人的心理特質以及疫情對個人的影響。因此，當發現自己的心境跟別人不一樣的時候，首先要注意的是不要陷入誰對誰錯的問題，因為每個人在隔離這段期間所遭遇的狀況不同，在解封的時候，每個人對於安全跟期待也可以不一樣，不需要普天同慶。可以給自己跟周邊的人允許按照自己的步驟走出封鎖，保有自己調整改變的時間。

從「微解封」開始　重新社交生活

對於已經受到病毒驚嚇的大腦，面對「新正常」生活的改變，也是需要有計劃的逐步調整。每個人調整的步驟不一樣，首先是要允許自己依據自己的節奏進行。先選擇變化比較小的、已經習慣的、比較小規模的社交互動開始，把注意力集中在當下的活動，不要糾結於「假設」或「應該」發生的事情，讓大腦在安全的情況下，慢慢適應「新正常」的生活。

病毒影響範圍廣　及早就醫解除不適

奇美醫學中心精神醫學部部長林健禾表示，病毒影響的不只是生理，搭著媒體網路的放送，心理層次的散播比實際病毒散播的更廣，心理受影響的人數遠遠超過被病毒感染的實際人數。

對於心理比較敏感的人來說，倘若這段期間焦慮、緊張大到超過自己能負荷的程度，產生身心症狀，應該及早就醫，透過醫師的協助把身心症狀解除，早日調整恢復新的正常生活。



資料來源：健康醫療網 「微解封」憂成破口？　漸進式心態達「新正常」生活

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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