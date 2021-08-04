COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

年輕族群易感染Delta病毒？張上淳說話了

▲張上淳今（4）日表示，病毒的感染、傳播因素複雜，Delta病毒年輕人感染率高，推測也與疫苗施打覆蓋率偏低有關。（圖／指揮中心）
▲張上淳今（4）日表示，病毒的感染、傳播因素複雜，Delta病毒年輕人感染率高，推測也與疫苗施打覆蓋率偏低有關。（圖／指揮中心）

記者黃仁杰／台北報導

2021-08-04 16:34:42

新冠肺炎疫情持續變化，目前全球又正經歷一波Delta病毒的大流行，不過以東京近期的確診狀況來看，有3成都是20歲左右的年輕人，是否與病毒特性相關？指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今（4）日表示，病毒的感染、傳播因素複雜，推測也與年輕人疫苗施打覆蓋率偏低有關。

我是廣告 請繼續往下閱讀
全球Delta病毒大流行，其中東京新確診的3千多例個案中，有3成左右都是20歲左右的年輕族群，是否有感染年輕化的趨勢？張上淳指出，Dleta的確實傳播力很強，大家都清楚，但背後怎麼傳播要看很多因素。

張上淳進一步指出，包括當地活動、各年齡層的族群、有無特殊活動或是聚集機會，都是重要因素，當然各國的疫苗施打策略也許一樣也是從年紀大開始打，年輕人施打覆蓋率偏低，也是容易造成得到感染因素之一， 所以應該要看更詳細資料才會比較清楚，從表面上報告大概只能做些推測，大概就不外乎這些因素，造成年輕人在這波流行中比例偏高。

▲中央流行疫情指揮中心今（4）日宣布最新疫報，新冠疫苗本土感染爆發，累計確診14414例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心今（4）日宣布最新疫報，新冠疫苗本土感染爆發，累計確診14414例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心今（4）日宣布最新疫報，新冠疫苗本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心今（4）日宣布最新疫報，新冠疫苗本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.56%6.44%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
20.47%79.53%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
62.58%37.42%
2021-07-30-2021-08-10
通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

繼續作答
哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
即時
推薦閱讀