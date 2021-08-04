年輕族群易感染Delta病毒？張上淳說話了

新冠肺炎疫情持續變化，目前全球又正經歷一波Delta病毒的大流行，不過以東京近期的確診狀況來看，有3成都是20歲左右的年輕人，是否與病毒特性相關？指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今（4）日表示，病毒的感染、傳播因素複雜，推測也與年輕人疫苗施打覆蓋率偏低有關。
記者黃仁杰／台北報導
2021-08-04 16:34:42
全球Delta病毒大流行，其中東京新確診的3千多例個案中，有3成左右都是20歲左右的年輕族群，是否有感染年輕化的趨勢？張上淳指出，Dleta的確實傳播力很強，大家都清楚，但背後怎麼傳播要看很多因素。
張上淳進一步指出，包括當地活動、各年齡層的族群、有無特殊活動或是聚集機會，都是重要因素，當然各國的疫苗施打策略也許一樣也是從年紀大開始打，年輕人施打覆蓋率偏低，也是容易造成得到感染因素之一， 所以應該要看更詳細資料才會比較清楚，從表面上報告大概只能做些推測，大概就不外乎這些因素，造成年輕人在這波流行中比例偏高。
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