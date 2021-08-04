人妻怒買洗碗機！婆婆「風涼反應」曝 她心寒喊：我錯了
婚後的婆媳問題，一直都是許多家庭面臨的巨大困難。就有一位人妻表示，自己平時要上班，回家後家中成員吃完飯後又沒人願意洗碗，責任全落在她身上。當原PO無法忍受，決定出錢裝洗碗機，沒想到公婆的「真實反應」曝光後，立刻讓原PO心寒大喊：「當初我以為跟公婆住一起不會怎樣，我的想法錯了」。
編輯中心/綜合報導
2021-08-04 16:39:23
原PO在論壇Dcard上發文提到，「平時下班公婆雖然把飯煮完了，大家都吃完碗筷都放在那邊沒有洗，我總是晚下班那個，留下的是一堆碗盤餐具要我洗，洗完了還有小孩要用，而小叔夫妻倆也常常下班七點多回來吃完飯，也把碗盤放在水槽裡就回自己家」。原PO也向公婆與老公提出購買洗碗機的想法，卻總是被以浪費水、不環保等理由反駁。
有天原PO終於下定決心自己出錢買洗碗機，並水電師傅來場勘，師傅則表示「因為家中屬於老舊廚房，如果要安裝，需要有點大工程」。沒想到婆婆在旁一聽到，立刻大喊「對啦不用裝了，還要重新分配位子，就說家裡不適合裝了吧」，後續更霹靂啪啦念了一大堆。
這樣的遭遇也讓原PO心寒，「原本對公公婆婆很尊重，自從這次之後發現，原本只是我一方把他們當作親生爸爸媽媽，公公婆婆對我還是有芥蒂。說真的當初我以為跟公婆住一起不會怎樣，沒想到我的想法錯了」。
完整過程曝光也引發網友憤怒回應，「這時候老公很重要，我每次順手要洗起來的時候都是被另一半制止說不用洗」、「直接跟家裡說不用煮你的，你在外面吃完了再回家，碗叫他們自己喬看誰要洗」、「不同意買的人洗碗，就這麼決定了」、「老一輩的，對洗碗機的接受度都很低，總認為就幾個碗而已，沖一沖晾乾就好，但殊不知年輕世代用過洗碗機後，真的就回不去了」、「老公根本沒作用，看了就生氣」。（編輯：潘毅）