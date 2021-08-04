新北+14　侯友宜：7人打疫苗仍染疫

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增20例的本土確診個案，而個案分布以新北市的14例為最多；新北市長侯友宜指出，這2天的確診數較多，主要是有某醫療醫院發生群聚感染的事件，及家庭聚餐的群聚感染，兩案共造成18人確診。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-04 17:26:34
侯友宜表示，新北今日確診的14例中，1例為新增個案，另13例是在居家隔離期間驗出陽性，其中板橋有5人、新莊7人，汐止、三重各1人；板橋5人為醫院的群聚感染，加上昨日的外籍看護共10人染疫，但有7個人打過疫苗，「不代表打過疫苗就不會被感染，還是有被感染的機率」，會要求高風險的長照醫療院所落實防疫的工作。
侯友宜說，今日家戶感染共有8人，三重是因女友確診後被匡列採檢陽性，新莊區7人為家戶感染，而汐止1人（案15847）為新增的個案，本身是台北101百貨的專櫃人員，因遭朋友傳染而確診，同住友人今日前往採檢也確診，將列入明（5）日新增個案；此外，新北市今日的確診人數比較多，但大部分是居家隔離的個案。
衛生局長陳潤秋補充，新莊家戶感染共造成8人確診，首例發病為昨日公告的案15815（外孫），今日新增同住的父親、母親、兒子、兒媳及3名女兒感染，其中2名女兒（案15836、案15838）都是遠東百貨的專櫃人員，兒子（案15833）則為便當店的工作人員；除同住家人外，有兩家人因在7月29日家庭聚餐，也造成另外2家感染。
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